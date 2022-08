La FIBA ningunea a España

En plena cuenta atrás para el arranque del Eurobasket y con la mayoría de las selecciones ya concentradas, la FIBA ha elaborado un ranking de candidatas a las medallas y... España no está incluida en el podio. Ni siquiera alcanza las semifinales. Para la Federación Internacional de Baloncesto el gran favorito para levantar el título en Berlín es la Eslovenia de Luka Doncic. El país balcánico ya se proclamó campeón en la última edición del torneo disputada hace cinco años después de deshacerse en semifinales de España.

Eslovenia derrotaría en la final a Francia. Los “bleus” con una plantilla plagada de jugadores NBA y de estrellas de la Euroliga conquistaría la plata y el bronce sería para la Grecia de Giannis Antetokounmpo. El combinado heleno se impondría en la lucha por el tercer puesto a la Serbia de Nikola Jokic, que ocuparía la cuarta plaza.

La quiniela de la FIBA no es especialmente sorprendente. Sergio Scariolo ya ha reconocido, como no podía ser de otra forma, que el talento de la selección está por debajo del que tenía en anteriores compromisos. Eso supone que la FIBA sitúe a España en la sexta plaza por detrás de Lituania. Sería la primera vez que España queda fuera de las semifinales del torneo europeo desde 1997.

Arranca España

España ha comenzado hoy los entrenamientos y Scariolo ha asegurado que ahora “es el momento de no pensar en objetivos. Tenemos que centrarnos en volver, en hacer lo que hemos hecho muchas veces, hacer un equipo y tener una idea clara de cómo ser buenos compañeros de equipo, eso es el punto de salida, luego veremos dónde nos sitúa la competición”. Para el técnico, la lista de 22 citados es un “equipo muy diferente, muy interesante, muy divertido y muy estimulante”, y valoró positivamente que la federación lleve “varios años de manera muy homogénea y uniforme” en categorías inferiores, lo que “ya se ha notado” en las ‘ventanas’ clasificatorias. “Ahora se trata de ponerlo a un nivel de competición mucho más alto y tener la confianza y la capacidad de trabajo para poder subir un poco más el listón”, añadió.

Rudy, capitán del equipo nacional, se mostró “agradecido a la selección”, en la que está desde 2004 hasta una época actual en la que puede estar “con estos jugadores de futuro y de presente”. “Las piernas no me podrán ayudar tanto como en 2004, pero desde luego que las ganas y la ilusión con estos jugadores vamos a dejar alto el pabellón de este país”. “Son casi dos décadas de muchísimas medallas y de trofeos que parecían imposibles y se ganan, y eso hay que inculcárselo a la gente nueva que entra”, apuntó Rudy. “Este año son muchos jugadores nuevos. No nos tenemos que poner la presión de todo lo que ha pasado anteriormente porque sería un error. Este es un nuevo año, un nuevo objetivo, es un equipo muy nuevo, hay que reconstruirse”, comentó el alero.

El otro ilustre veterano es Sergio Llull, que reconoció que es “un privilegio” ser internacional “un verano más”. “Veo muchas ganas, mucha ilusión y mucho compromiso por prepararnos bien, luchar día a día, cuidarnos y hacer las cosas bien cuando vayan llegando los partidos amistosos y después los importantes”. “Nos portamos bastante bien con los nuevos e intentamos que todos estén a gusto, transmitirles esos valores que gente como Felipe Reyes, Navarro o los hermanos Gasol nos transmitieron a nosotros”, comentó el de Mahón.

El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, subrayó que este Eurobasket llega tras “un inicio de verano con las categorías inferiores de la selección que no puede ser más ilusionante”. “Ésta es la selección de la ilusión, del compromiso, no se puede asegurar que vamos a ganar, pero sí que vamos a volver con la cabeza alta. Seguro que el día 18 de septiembre estaremos superorgullosos un año más de vuestro trabajo”, concluyó.