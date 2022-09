“Nuestro Eurobasket es la primera fase”, confesaba Scariolo en LA RAZÓN antes de comenzar el torneo. Y el primer objetivo ya se ha cumplido: España ya está en octavos de final. La selección borró el mal recuerdo del partido ante Bélgica con una convincente actuación ante Montenegro. El equipo mostró la actitud, la intensidad y el respeto al rival de los dos primeros partidos. ¿La consecuencia? Antes del descanso se pudieron disfrutar los dos mejores cuartos de España en el campeonato. Hubo intensidad atrás, velocidad, fluidez, se compartió el balón y todo el mundo apuntó en la misma dirección. La receta para que España pueda competir ante lo que se avecina. Mañana se jugará el primer puesto del grupo con Turquía, que derrotó a Bélgica con autoridad. El rival en octavos saldrá del Grupo B donde están peleando Alemania, Francia, Eslovenia, Bosnia y Lituania. Cosa seria.

España no engaña a nadie. Y por si hubiera algún despistado ya lo advirtió Scariolo después de lo de Bélgica: “La única manera de que este equipo sea competitivo es que lleve un ritmo alto de juego”. Dicho y hecho. Lo de Bélgica no podía repetirse y el aspecto del equipo desde la rueda de calentamiento no tuvo nada que ver. El detalle cuando Montenegro pidió el primer tiempo muerto fue revelador. Hubo una canasta de Pradilla, ¡qué arranque el suyo!, tras regalo de Brown. Jaime se fue hacia el banquillo, recibió toda clase de felicitaciones, pero nada de golpecitos en el pecho o gestos de una superioridad malentendida.

España apenas permitió tres minutos de canastas fáciles de los balcánicos. La ruidosa aparición de Simonovic fue un espejismo. El 8-6 de salida fue la señal de alarma que necesitaba el grupo para despertar. A Brown las molestias en el hombro no le hicieron ni cosquillas y se adueñó del partido como si enfrente tuviera una colección de juveniles. Él fue el responsable de que el balón se moviera con criterio y llegara casi siempre al jugador mejor situado. De ahí los elevados porcentajes de tiro desde el comienzo. Jaime Fernández anotó el primer triple y a esa cuenta pronto empezaron a sumarse compañeros. La intensidad atrás y el buen criterio de Brown dispararon la confianza y España volvió a ser la de las dos primeras jornadas. Incluso fue un poco más allá.

Un triple de Juancho, que no fue titular, seguido de otro de Brizuela en el arranque del segundo cuarto dieron un impulso decisivo. A Brown le relevó Alberto Díaz. Con su presencia la defensa aumentó su nivel. Y como España está obligada a correr, correr y correr si quiere llegar a alguna parte, el equipo no bajó el ritmo. Los balcánicos no tenían forma de tapar las muchas vías de agua que tenía su defensa. La más evidente estaba provocada por Darío Brizuela. El escolta, que dejó un par de detalles en el primer cuarto, entró en uno de esos momentos de éxtasis que a veces protagoniza en la Liga Endesa, pero que no ha vivido en la selección. Anotó tres triples casi seguidos, Juancho se sumó a la fiesta y España se disparó por encima de los 20 puntos de diferencia.

Montenegro, una selección respetable y que llegaba al partido con el mismo balance que los de Scariolo, fue incapaz de contener el nivel de actividad de España. Los números resultaban hasta escandalosos. España mandaba por 24-6 en el rebote, con más rebotes ofensivos que totales de los balcánicos. El acierto en el triple era sobresaliente: 8/12. España había reaccionado con orgullo a lo de Bélgica. Con dos cuartos por delante se trataba de que la actitud y la intensidad se mantuvieran para afrontar en las mejores condiciones posibles lo de mañana ante Turquía. El pase a octavos estaba garantizado. Ahora se trata de buscar la primera plaza ante Larkin, Ataman y compañía. La pareja de baile en octavos que salga del disparatado Grupo B ya se verá.

65. Montenegro (17+14+17+17): Perry (10), Popovic (4), Radoncic (8), Simonovic (11) y Dubljevic (3) -quinteto titular- Radovic (9), Mihailovic (18), Drobnjak (0), Nikolic (0) e Ilic (2).

82. España (27+26+14+15): Brown (12), Fernández (9), López-Arostegui (5), Pradilla (12) y Willy (12) -quinteto titular- Rudy (0), Brizuela (18), Díaz (2), Garuba (2), Juancho (8) Parra (0) y Saiz (2).

Árbitros: Lucis (Let), Zashchuk (Ucr) y Salins (Let). Sin eliminados. Técnicas a Mihailovic y Scariolo.

Incidencias: 1.000 espectadores en el Tbilisi Arena. Partido correspondiente a la cuarta jornada del Eurobasket.

Grupo A: 1. España (3/1); 2. Turquía (3/1); 3. Montenegro (2/2); 4. Bélgica (2/2); 5. Georgia (1/2); 6. Bulgaria (0/3).

4ª jornada: Bélgica, 63-Turquía, 78; Montenegro, -España, y Georgia-Bulgaria (19:00).

Grupo B: 1. Alemania (3/0); 2. Francia (3/1); 3. Eslovenia (2/1); 4. Bosnia y Herzegovina (2/1); 5. Lituania (0/3); 6. Hungría (0/3).

4ª jornada: Bosnia y Herzegovina, 68-Francia, 81; Hungría-Lituania (17:30) y Alemania-Eslovenia (20:30).

Grupo C: 1. Grecia (3/0); 2. Croacia (2/1); 3. Ucrania (2/1); 4. Italia (1/2); 5. Estonia (1/3); 6. Gran Bretaña (0/4).

4ª jornada: Estonia, 94-Gran Bretaña, 62; Grecia-Ucrania (17:00) e Italia-Croacia (21:00).

Grupo D: 1. Polonia (3/1); 2. Israel (2/1); 3. Serbia (2/0); 4. Finlandia (1/1); 5. República Checa (1/2); 6. Países Bajos (0/4).

4ª jornada: Países Bajos, 69-Polonia, 75; Finlandia-República Checa (17:30) e Israel-Serbia (21:00).