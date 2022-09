La dieta de Rudy Fernández para seguir siendo decisivo con 37 años

Rudy Fernández, capitán de la selección española de baloncesto, fue clave para que la selección esté otra vez en las semifinales del Eurobasket. Estas victorias tienen una importancia especial para Rudy tras un año difícil donde ha perdido a su padre. La emoción del mallorquín también se observa por sus ganas de vestir la camiseta de España. Sus 18 minutos contra Finlandia fueron decisivos. Y es que España sumó en ese tiempo 4 puntos más que el conjunto nórdico. El alero anotó un triple a tres minutos del final y otro en el minuto 38 que fueron determinantes. Uno de sus secretos para seguir siendo decisivo en la élite radica en la nutrición y en la preparación física.

Mucho verde

En una entrevista en Men’s Health, el internacional español se mostró muy sincero: “Hay que seguir siendo ambicioso y el ganador que he sido siempre. Ahora mismo creo que debo mucho del jugador que soy por la preparación física, mi trabajo personal de rutina diaria por todos mis problemas de espalda… Y a nivel nutricional. Tener a gente que te asesora, que te estudia, todo eso te va ayudando a sentirte mejor y alargar tu carrera. En ningún momento cuando era joven pensaba en estas cosas, pero ahora el veterano intenta inculcar al joven que si van por el mismo camino te vas a sentir bien, y así empezar desde el principio a tener buenos hábitos de cara al futuro. Voy cambiando un poco la dieta que voy teniendo durante el año. Cuando hay muchos partidos voy teniendo una, cuando hay dos partidos entre semana otra, hay veces que hay tras partidos casi consecut,ivos… Yo sobre todo, mucho verde, mucho pescado, mucha carne, y al final esas tres cosas son el eje de todo. Después, es verdad que en algún momento me la salto para poder disfrutar, que no quiere decir que no disfrute de lo otro”.

Pocos jugadores pueden presumir de superar los 35 años y mantenerse de la manera en la que lo hace Rudy. Sergio Scariolo también se ha rendido al capitán por todo lo que representa: “Es un ejemplo. En el descanso echó una bronca y dio al equipo la agresividad necesaria”. Algo similar confesó Pablo Laso en 2021: “Rudy para nosotros llega al punto de ser casi un emblema. Es un jugador muy especial, un jugador que ha tenido muchos problemas físicos en su carrera y que sin esos problemas estaríamos hablando… yo creo que ya lo es, pero de un jugador muy importante y decisivo”.