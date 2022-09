Horario y dónde ver la semifinal del Eurobasket Alemania-España

España disputará su undécima semifinal consecutiva de un Eurobasket y el rival será Alemania con lo que se reeditará la semifinal que ambas selecciones disputaron en el Europeo de Belgrado 2005 y que se saldó con victoria germana. El triunfo de Alemania ante Grecia en los cuartos de final ha provocado que el partido del viernes se dispute a las 20:30 horas por aquello del “prime-time” y que los teutones son el país organizador del torneo. En España se podrá presenciar el choque a través de Cuatro.

La ambición del equipo nacional no se ha frenado tras la victoria ante Finlandia. “Queremos más y ahora vamos a disfrutar el hecho de estar entre los cuatro primeros”, asegura Willy en conferencia de prensa. El pívot, que anotó 27 puntos a los nórdicos, habló de “una batalla dura en cuartos porque hemos tenido que dar lo mejor. Jugamos

muy mal en el primer tiempo, sin mentalidad y luego hicimos una gran defensa y movimos bien el balón”. Willy destacó la figura de Rudy: “La bronca de Rudy y la de Sergio (Scariolo) nos han venido muy bien. Somos la selección y cuando movemos la bola, defendemos fuerte y disfrutamos somos un gran equipo”.

Darío Brizuela apuntó en la misma dirección que el jugador de los Pelicans. “Queremos más que las semifinales y vamos a pelearlo”, señaló el jugador vasco. “Estaba muy enfadado por cómo estaba jugando. Había sido un desastre. Por eso estoy contento, porque en la segunda parte he podido ayudar. La clave ha sido la defensa, hemos reboteado mejor y hemos estado muy duros. Esa ha sido la llave del partido”, confesaba el escolta.

Juancho Hernangómez también llamó la atención sobre la floja intensidad y defensa de los dos primeros cuartos. “Lo hemos dado todo. No sé cuánto íbamos abajo al descanso. Al final del segundo cuarto ya nos hemos dado cuenta de que había que mejorar. Lo hemos hecho ahí y también en el inicio del tercer cuarto, siendo más duros que ellos, y al final ha salido cara. Al final estamos contentos porque hemos ganado, pero no podemos empezar a jugar cuando vamos doce o catorce puntos abajo. Estamos teniendo un poco de suerte y al final nos da tiempo, pero puede que haya un día en el que el tiempo no sea suficiente. Por eso hay que mejorar, ver vídeos y pensar en el siguiente partido”, afirmó. El alero de los Raptors hizo referencia a Rudy: “Es el capitán, el ejemplo a seguir. Sólo con ver las acciones que hace nos da motivos para seguir, luchar más y creer. Es el que habla en el vestuario, es el que lidera con su ejemplo. Es Rudy, uno de los grandes de la historia”.