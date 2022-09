El infierno de Doncic en el Eurobasket

Luka Doncic no evitó la eliminación de una Eslovenia que quería revalidar el título conseguido hace cinco años. El base lo intentó todo e incluso llegó a jugar con un esguince de tobillo desde el pasado lunes: “Probablemente no estaba al cien por cien. Me pusieron una inyección”. Se le notaba que estaba cojeando durante todo el partido y terminó con 14 puntos (5/15 en tiros de campo), 11 rebotes y siete asistencias y seis pérdidas.

El deportista se responsabilizó de la prematura eliminación: “Mi lesión no es la razón de la derrota. He jugado fatal. He dejado caer a mi equipo y a todo un país que nos apoyaba. Revisaré este partido para mejorar”. Sin embargo, muchos aficionados le han mostrado su apoyo después de esta autocrítica. Algo a lo que no estamos acostumbrados y que parece haber gustado a su hinchada.

De esta manera tan agridulce se despide Dondic del Eurobasket y ya espera al próximo Mundial. Eso sí, antes deben clasificarse a través de las Ventanas FIBA. El problema radica en que al jugar en la NBA no tiene opción de estar ni en las de noviembre ni en las de febrero, pero aseguró que no se perderá la gran cita del año que viene: “Si nos clasificamos y yo estoy sano, lo jugaré”. Este viernes Polonia y Eslovenia se verás las caras en unas semifinales muy competidas, donde también se la juegan España ante la anfitriona (Alemania).

El mal momento de Doncic en lo deportivo sigue la misma línea que en el plano personal. El jugador de la NBA demandó hace unos días a su propia madre con el objetivo de que él mismo pueda ejercer el control total sobre sus derechos de imagen y su marca personal. Este proceso ya empezó hace unos meses y siempre se ha manifestado que el jugador intentó llegar a una solución antes de comenzar con las acciones legales. El propio jugador solamente se ha pronunciado en una ocasión al respecto: “Tengo mucho que esperar mientras sigo creciendo como jugador y como persona y es importante para mí controlar mi propia marca”. Por su parte, la otra protagonista implicada guarda silencio a la espera de que salga la sentencia. La relación entre ambos siempre fue muy estrecha, especialmente durante su etapa en Madrid. Los problemas empezaron una vez que llega a la NBA y su valor de imagen empieza a crecer de manera desorbitada.