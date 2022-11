La última de Heurtel: no volverá a la selección por incumplir un acuerdo con la Federación francesa

Thomas Heurtel, uno de los bases más talentosos del baloncesto europeo, sigue generando polémicas. La última ha surgido a raíz de su firma por el Zenit ruso después del pasado Eurobasket. La Federación Francesa de Baloncesto (FFBB), a través de su presidente, ha decidido excluir con del equipo nacional con carácter definitivo al base. El motivo es que ha incumplido el acuerdo que había entre la FFBB y los jugadores para no firmar por un equipo ruso tras la invasión de Ucrania y Heurtel lo hizo el Zenit de San Petersburgo, equipo excluido de la Euroliga el curso pasado.

En declaraciones al diario “L’Équipe”, el presidente de la FFBB, Jean-Pierre Siutat, confirmó que para Heurtel (33 años) no habrá más partidos internacionales con los “bleus”. “Está terminado”, aseguró Siutat. Aunque a comienzos de agosto había firmado un compromiso para no fichar por ningún equipo ruso o bielorruso, una vez que el Real Madrid decidió no prolongar su contrato, el Zénit de San Petersburgo anunció que había firmado con él por una temporada con opción a una segunda.

El base ha disputado 99 partidos con Francia, los últimos fueron los del Eurobasket que se celebró en septiembre, en el que Francia consiguió la plata tras caer en la final ante España. Heurtel fue uno de los jugadores más destacados de Francia en el torneo. En la final que perdió ante España anotó 16 puntos y fue el segundo máximo anotador de su equipo sólo por detrás de Evan Fournier. Apenas 72 horas después de perder la final, el Zénit anunció su contratación.

El presidente de la federación gala ha destacado que el “caso Heurtel” no tiene nada que ver con otros jugadores franceses que ya competían en Rusia y que no habían firmado el compromiso con la Federación. Siutat afirmó que se le habían presentado las cosas “claramente” al base y a pesar de todo “no respetó su compromiso”. El jugador había reaccionado a las críticas en Francia señalando que no le importaban lo más mínimo.

El conflicto de Heurtel con la Federación de su país es el enésimo que tiene en su carrera. Los dos últimos fueron precisamente en su etapa en España con Barcelona y Real Madrid. En el Barça salió por la puerta de atrás después de que el club azulgrana le dejara tirado en el aeropuerto de Estambul y en el Madrid también tuvo un final polémico cuando fue apartado del equipo por parte de Pablo Laso para el tramo final de la temporada.