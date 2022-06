El “lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir” de Heurtel

Thomas Heurtel ha decidido confesarse. El base francés, después de una temporada en el Madrid marcada por su suspensión tras una noche de fiesta en Atenas previa a un partido ante el Panathinaikos, ha realizado una entrevista en “L’Equipe” y ha hablado sobre la polémica que le costó su salida del equipo en los dos últimos meses y medio de la temporada. Todo estalló el 31 de marzo. «Salí por Atenas el día antes de un partido. El contexto era complicado, el equipo vivía una racha de derrotas. Destruí lo que estaba tratando de construir con un gran club como el Madrid. Si pudiera volver atrás, nunca cometería el mismo error. Tuvimos una discusión unos días después y pedí perdón. Lo decidieron. He pagado, como un niño grande. No lo volveré a hacer», asegura Heurtel.

El motivo de su explicación a final de temporada es que el base no quería perjudicar al equipo: «Hubiera sido egoísta por mi parte empezar a hablar de mi situación personal en medio de los playoffs. No quería perjudicar al equipo. Estaba entrenando y me dijeron que me reincorporaría con la esperanza de jugar la final con normalidad. Lamentablemente, en la primera sesión de entrenamiento, me torcí el tobillo». Heurtel considera que podía haber sido un jugador importante en el tramo decisivo de la temporada: “Estoy convencido de que podía haber aportado, ya fuera uno, diez o veinte minutos. Me hubiera gustado mucho tener la oportunidad. La Final Four era un sueño después de muchos años sin conseguirlo. Después de que Nigel Williams-Goss se lesionara, esperaba jugar. Pero Pablo Laso había tomado una decisión y la mantuvo. No tuve más remedio que aceptarlo”.

El internacional francés es consciente de que el error le ha marcado para siempre en el Madrid: «Destruyó mi temporada y lo que pude haber logrado con el Madrid. Yo estaba viviendo un año que diría que es correcto. Tuve un papel desde el banquillo, altibajos. Todos los jugadores quieren más tiempo de juego y responsabilidad. Estaba satisfecho y no tenía motivos para pensar que el Madrid pensara lo contrario. Pero al final, la gente se queda con el último fotograma. Recordarán el incidente y el hecho de que no jugué durante dos meses. No refleja con precisión mi temporada».

Heurtel también hace referencia a su tempestuosa salida del Barça: “Mis antiguos agentes estaban negociando una salida. Estaban hablando con el Madrid y el Barcelona no lo sabía. Pensaban que iba a fichar por el Fenerbahçe. Mis agentes me pidieron que viajara con el equipo a Estambul. El Barcelona se enteró antes del partido contra el Efes. Al final de la noche, estoy en el aparcamiento y al pie del autobús me dicen: ‘Nos vamos. Te quedas. Te hemos reservado un billete de avión para mañana’. Por suerte, Rodrigue Beaubois (jugador del Efes) seguía en el pabellón. Me trajo de vuelta. Está claro que debería haberme negado a ir a Estambul, haber puesto las cartas sobre la mesa, haber dicho con quién estábamos negociando, incluso si eso significaba correr el riesgo de que se negaran. El club siempre ha sido claro y justo conmigo. Después, el club y Sarunas Jasikevicius son dos cosas diferentes… Tras su llegada, todo cambió. Y después del incidente de Estambul, ni siquiera me hablaron. Fue muy duro para mí y para mi familia”.

El base concluye hablando de su condición de jugador “problemático”: “Tal vez sea una reputación que tenía cuando era más joven. Sin embargo, con Ivanovic en Vitoria, no hay problema. Ivkovic y Perasovic en el Efes, claro. Con Pesic en Barcelona, TJ Parker en Asvel, todo fue bien… En la actualidad, lo que más preocupa es el efecto que estas historias recientes pueden tener en mi imagen. No quiero que la gente me vea como lo que no soy. Soy un apasionado, quiero ser el mejor y ganar títulos».