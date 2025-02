"Lamentable", "una mierda"... los jugadores del Barça no se esconden tras la debacle en la Copa

La derrota en los cuartos de final de la Copa del Rey ante La Laguna Tenerife no ha hecho más que ratificar la caótica temporada en la que está sumido el Barça. Con 23 derrotas en 48 partidos disputados, los jugadores azulgrana no se escondieron después de la eliminación y fueron muy duros consigo mismos después de una derrota marcada claramente por la lesión de Kevin Punter, a quien hoy se le harán pruebas, y el factor desequilibrante que representó Marcelinho Huertas.

Joan Peñarroya, el técnico azulgrana, lanzó una crítica a sus jugadores: "El equipo tendría que haber tenido una mejor respuesta a la lesión de Punter". La continuidad del técnico, que se salvó de la destitución al lograr la clasificación para la Copa del Rey, no se plantea, pero a final de temporada nadie cuenta con que Peñarroya siga en el Palau más que nada porque de aquí a junio no se esperan milagros en forma de un título de Euroliga y ni siquiera ganar la Liga Endesa le salve. "Con problemas en la defensa ni soluciones ante el pick and roll. Nos vamos mal pero es lo que hay. Mi figura es lo que menos me importa ahora".

Buena parte de los jugadores nacionales de la plantilla ofrecieron su versión de la derrota. "Lo que tenemos que hacer es autocrítica del primero al último y no haremos una mierda si ponemos excusas. El partido lo hemos perdido todos, Si pensamos que la culpa es de los demás y no nos miramos a nosotros mismos, no iremos a ninguna parte", comentó Joel Parra. El alero insistió en su argumentación y trató de descargar de responsabilidad a Joan Peñarroya: "No me gusta decirlo, criticamos mucha al entrenador y decimos que no jugamos a nada, pero al final los que jugamos somos nosotros".

El alero lamentó que varias canastas del Tenerife en los últimos segundos de posesión durante la hicieron que el cuadro canario "no se desenganchara" del partido. El ex del Joventut admitió que los jugadores acabaron "muy tristes y muy jodidos", pero remarcó que "no queda otra que hacer autocrítica, levantarse y seguir" porque "todavía quedan cosas chulas".

Darío Brizuela fue más allá y definió su partido después del descanso como "lamentable" y que deben ser autocríticos, porque han jugado "muy mal baloncesto". "El Barça debe competir por todos los títulos. Esto es un fracaso".

El capitán, Alex Abrines, apuntó que el equipo se va "decepcionado porque quería más". "No estamos contentos con nuestra defensa, ha sido un correcalles entre canasta y canasta y durante todo este año cada vez que ha pasado esto hemos perdido", afirmó.