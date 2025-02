El mal de ojo del Barça de Joan Peñarroya

Un primer vistazo a los números del Barça esta temporada ofrece una estadística nunca vista al menos en este siglo: 25 victorias y 23 derrotas alcanzado lo que podría considerarse el ecuador de la temporada. En la Supercopa cayó en la semifinal ante el Real Madrid; en la Liga ACB marcha séptimo con un balance de once victorias y nueve derrotas; en la Euroliga, noveno con catorce victorias y doce derrotas y en la Copa del Rey ha caído en cuartos de final ante el La Laguna Tenerife liderado por Marcelinho Huertas.

El base brasileño de 41 años, 8 meses y 16 días es la última pesadilla azulgrana en su particular "annus horribilis". "Sólo trato de entrar en la pista e intentar hacer mi trabajo. Trabajo todos los días para hacer que el equipo pueda competir y ganar. No pienso en la edad, sólo trato de entrar aquí y jugar al baloncesto, que es lo que me encanta", afirmó Huertas a Movistar+ después de ejecutar al equipo azulgrana. Firmó 22 puntos -12 de ellos en el último cuarto-, 6 rebotes y 6 asistencias con 30 créditos de valoración, su mejor marca personal en la competición. "Estoy un poco en éxtasis por haber ganado este partido. Ha sido la prueba de que este equipo tiene un corazón y una calidad tremenda, sobre todo tras un mal inicio, pero tuvimos la tranquilidad y la paciencia para remontar el partido en los 40 minutos", aseguró mientras el pabellón le despedía a gritos de "MVP, MVP, MVP".

El funeral estaba en el vestuario barcelonista. Allí llevaba más de una hora ya Kevin Punter. El escolta estadounidense se lesionó de forma fortuita el hombro izquierdo en el comienzo del tercer cuarto y tuvo que retirarse con el brazo en cabestrillo. Su lesión dejó a su equipo cojo y manco. Era lo que le faltaba al equipo de Joan Peñarroya en una temporada marcada precisamente por los problemas físicos en hombres clave. Primero cayó Laprovittola lesionado para toda la temporada. Poco antes de la Copa fue el turno de Jan Vesely que estará dos meses de baja. Ambos los consideraba el entrenador jugadores imprescindibles y el tercero con esa condición, Punter, cayó en los cuartos de final ante los canarios con el partido por decidir.

"Es una gran decepción", fue la primera reflexión de Joan Peñarroya. "Sabíamos de la dificultad del rival, un equipo con mucha experiencia que si te lleva a su terreno tienes menos opciones. Empezamos bien con una primera parte ofensiva. Nos pasamos bien el balón y anotamos con facilidad, pero no dominamos bien el rebote. En el tercer cuarto empezamos mal, habíamos controlado muy bien el tema de pérdidas y asistencias. Perdemos siete balones en ese cuarto. Sin fluidez en ataque y con problemas en la defensa del pick and roll", añadió. Y luego se centró en la lesión de Punter: "Con la baja de Punter enlazamos varias pérdidas de balón y empiezan a coger la iniciativa ellos. Con la primera parte que hemos hecho teníamos que haber pillado más ventaja, pero los partidos duran 40 minutos", afirmó.

"Hago autocrítica, todos tenemos que hacerlo. No es excusa que no esté Punter, una lesión que ya tenía. No se puede dejar de jugar porque no está Punter. Nos merma, es un jugador importante, pero el equipo tendría que haber tenido mejor respuesta", terminó, desvelando que el jugador "está preocupado" y tendrá que hacerse pruebas.