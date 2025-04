El Madrid recibe un bofetón ante Olympiacos para empezar

El Madrid tiene una misión peliaguda en El Pireo y el primer duelo con Olympiacos sirvió para confirmarlo por si alguien no había visto esta temporada jugar a los griegos. Los dos primeros duelos directos fueron para los de rojo por idéntica diferencia, diez puntos. En el primer partido de cuartos aumentaron la cuenta y se fueron con un +12 después de haber sido muy, pero que muy superiores al Madrid. Si Campazzo (7 puntos, 5 asistencias y 5 pérdidas) y Tavares (7 puntos, 2 rebotes y 4 pérdidas) no son importantes ante un rival de la dimensión del Olympiacos las opciones del Madrid son casi nulas.

El Olympiacos se expresó en el primer partido de la serie con la misma autoridad que había mostrado en los dos precedentes ante el Real Madrid en la primera fase. El equipo de Bartzokas tiene un armazón en el que no se vislumbra grieta alguna. Al menos con el Madrid enfrente. La cantidad de argumentos mostrada tiende a infinito. Se puede empezar por la defensa que martirizó el ataque de los de Chus Mateo. Una defensa en la que están presentes los dos estrellones del equipo. Alguno podría pensar que Fournier (13 puntos) y Vezenkov (23 puntos, 7 rebotes y 3 robos) se toman el trabajo atrás con ligereza. Nada de eso. El Madrid se quedó en 14 puntos en el primer cuarto y sólo sumó uno más en el segundo. Y en ataque los dos referentes las meten de todos los colores. Pero no es sólo eso. Cada ataque es un monumento a la paciencia y cuesta ver algún mal tiro cuando el equipo está centrado. Y apareció centradísimo.

Tavares, autor de los tres primeros lanzamientos de su equipo, se tuvo que ir al banquillo con dos faltas cuando el partido acababa de empezar. Fueron dos faltas que no hacían más que evidenciar lo a disgusto que estaba el equipo. Fueron dos faltas en ataque: una en un bloqueo y otra en un rebote ofensivo. Y es que Fall y Milutinov pesaron más en el partido que los hombres grandes del Madrid. Otra mala señal. La enésima. Lo grave es que los malos números -13 pérdidas por el par de los griegos y 1/7 en triples al descanso- no eran lo peor. A Campazzo se le vio desbordado. Williams-Goss lo desactivo en los dos lados de la pista. Y el banquillo, tan productivo otras veladas, también se vio sometido por sus colegas de El Pireo. Por eso no es de extrañar que al descanso Hezonja soltara: "Tenemos que cambiar todo. Es horrible".

Y lo siguió siendo. El primero en pagarlo fue Chus Mateo que tuvo que abandonar el partido por una doble técnica nada más volver de los vestuarios. Era una prueba más de la tortura que estaba siendo el partido. Y eso que los árbitros tuvieron técnicas para todos. Hubo para Bartzokas y para el banquillo del Madrid y en medio del caos el banquillo del Madrid alzó la voz para meterle algo de picante al partido (64-51). Pero el problema seguía siendo el mismo. El cupo de pérdidas no había descendido y eso hacía imposible una remontada de verdad. Al menos el equipo siguió compitiendo para evitar que la resaca de la derrota llegara al segundo partido. Un arreón de Llull (16 puntos con cuatro triples), más defensa, incluida una zona, pero la diferencia nunca estuvo por debajo de la decena de puntos. El tercer duelo directo entre ambos volvió a ser para los griegos.

84. Olympiacos (27+20+17+20): Williams-Goss (5), Fournier (13), Papanikolau (4), Vezenkov (23) y Fall (5) -quinteto titular- Vildoza (2), Milutinov (11), Walkup (3), Larentzakis (0), Peters (10), McKissic (6) y Lee (2).

72. Real Madrid (14+15+22+21): Campazzo (7), Musa (11), Deck (2), Garuba (0) y Tavares (7) -quinteto titular- Hezonja (13), Abalde (3), Feliz (8), Llull (16), Fernando (0), Ibaka (5) y Rathan-Mayes (0).

Árbitros: Pukl (Esl), Paternico (Ita) y Nedovic (Esl). Sin eliminados. Chus Mateo expulsado por doble técnica. Técnicas a Bartzokas y Tavares.

Incidencias: 18.439 espectadores en el Palacio de la Paz y la Amistad. Primer partido correspondiente a los cuartos de final de la Euroliga.

