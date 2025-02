Edy Tavares: "El Madrid no es un equipo fácil para adaptarse"

Es habitual que nada más los partidos en el Movistar Arena, Edy Tavares coja a su hijo, Samuel de poco más de tres años, y empiece a juguetear con él desde sus 2,21 metros. Le pasa la pelota, le ayuda a tirar, le cuelga del aro... «Se ve los partidos enteros y está más tranquilo cuando está viendo un partido que con los dibujos animados. Le encanta ir al pabellón. No puede ir a todos porque los de la Euroliga son muy tarde, pero los que son por la mañana o a primera hora de la tarde sí que va. Se conoce a todo el mundo, está empezando a enterarse de cuando es falta y de cuando no, hace el gesto con el dedo de no, no, no cuando pongo un tapón... se lo pasa muy bien y le gusta mucho». Samuel estará pendiente de la Copa que para su padre empieza mañana en Gran Canaria, «mi tierra» como dice Edy.

¿Con la llegada de Nuna, su segunda hija, a finales de abril de 2024 le cambió mucho la vida?

No, no mucho porque el primero es el que cuesta más. Con el segundo lo tienes todo más controlado y ya no te asustan tanto las cosas que le pueden pasar. Y cuando le pasa algo ya sabes más o menos lo que es. A veces te preguntas si lo estás queriendo igual que al primero o no, pero la experiencia te vale para que con el segundo sea todo más cómodo y sabes lo que tienes que hacer. No te llevas sustos.

¿Ampliará la familia?

No, con dos está bien. Es lo que queríamos, un niño y una niña así que todo perfecto.

Su primera Copa con el Real Madrid fue precisamente en Gran Canaria hace siete años, ¿qué recuerda de aquello?

No acabó bien, hubo mucha polémica (ganó la final el Barça). Era la primera Copa y llegaba con mucha ilusión y muchas ganas, pero es que a la primera nunca he conseguido nada. A ver si este año tenemos un poco más de suerte y podemos ganar en mi tierra.

¿Qué sentimientos tiene cuando llega a Gran Canaria?

Siempre que piso la isla recuerdo la primera vez que llegué desde Cabo Verde. No sabía dónde estaba Gran Canaria, dónde estaba Las Palmas, dónde estaba el equipo, no sabía nada de nada... es volver al principio, a los orígenes, a donde aprendí a jugar, a sitios donde corrí horas y horas en entrenamientos, con mucho sufrimiento, mucho sacrificio y mucho trabajo para estar donde estoy ahora. Ha merecido la pena y la isla me devuelve la memoria para seguir con hambre y seguir consiguiendo cosas.

Antes de la Copa de 2021 hablamos y me dijo: «Cuando llegué al Madrid se trataba de sobrevivir porque si no la situación te comía». ¿Cómo se ayuda a los que llegan nuevos al equipo?

Sabes que el Madrid no es un equipo fácil para adaptarse y hay que ir paso a paso. Es un equipo que no acepta nada más que la victoria y hay que buscarse la vida para estar lo más preparado posible, para ayudar a ganar, que es lo más importante. Los que llevamos más años les explicamos que hay mucha presión, la cultura del equipo y del club, el trato con respeto a todo el mundo porque es un club señor. Llegar con la temporada ya empezada es más difícil. Yo llegué un poco antes de lo que lo han hecho Dennis y Bruno. Es difícil ajustar todo, te tienes que buscar la vida, adaptarte, abrir bien las orejas y abrir bien la mente para asimilar toda la información que te llega sobre cómo se juega, cómo se trabaja, cómo se funciona... No pueden pensar que llegan al Madrid y las cosas van a salir bien a la primera. A mi me costó casi dos meses y tenía que pensar mucho las cosas antes de hacerlas.

Llegan a la Copa con 17 derrotas en lo que va de temporada. No se recuerda una cifra parecida...

No hay muchas excusas la verdad, no hemos jugado muy bien como otros años. Creo que en este equipo desde hace quince años o así no salían cinco o siete jugadores de golpe y llegaban otros tantos nuevos. Mantenemos parte de la base de muchos años, pero se ha ido mucha gente, gente con mucho peso, con mucha experiencia, gente que nos ayudaba en los momentos difíciles, gente que sabía ganar... nos está costando mantener la consistencia, pero yo estoy seguro que es algo temporal.

¿Cuándo se empieza a jugar de memoria?

Los que llevamos años como Sergi (Llull), como «Facu» (Campazzo), Mario (Hezonja), Dzanan (Musa), Gaby (Deck)... todos jugamos de memoria. Las piezas nuevas y la gente que ha llegado se trata de que hagan las cosas que se tienen que hacer, no darle muchas vueltas, no pensar mucho, no intentar inventar muchas cosas... hacer lo que el entrenador pida. Con eso se consigue fluidez y se puede empezar a jugar de memoria.

Camino de los 33 años, ¿sigue evolucionando en su juego?

Siempre pienso en mejorar, en buscarme la vida para estar lo más cómodo posible en la pista y poder ayudar mucho a mis compañeros. Tengo que mejorar en ataque, tener más paciencia cuando estoy con el balón y en defensa es donde más confianza tengo. Lo que tengo en mente cuando salgo a la pista es tener impacto en defensa.

¿Cómo ha afectado a su juego el uso muchas veces abusivo del triple?

Fastidia un poco porque hay mucha gente que sólo quiere jugar a muchas posesiones. Si metes la pelota en el poste bajo el juego es algo más lento, menos frenético, pero viene bien porque así la gente se organiza, se posiciona, la pelota puede circular, aprendes a tener paciencia... pero es difícil conseguirlo porque hay muchos jugadores que están en la dinámica de tirar un triple, volver a la defensa y otro triple, otro ataque y otro triple, dos, tres pases y la pelota vuelve a estar en el aire... Los pívots lo sufrimos más porque tenemos menos opciones en ataque, pero están los rebotes, los tapones, la defensa, la ayuda de los compañeros. Ahí me siento cómodo, me da mucha vida.

Y también están los árbitros... ¿cómo va la relación con ellos?

(Risas). Es difícil, con el tiempo vas aprendiendo, pero siempre hay días en que has dormido mal o estás más sensible y te da por gritar. Les digo lo siento porque tengo el corazón a 2.000 hora, pero es difícil. Luego piensas que discutir es gastar energías que vas a necesitar. Al ser un tío tan grande y tan fuerte las faltas no las pitan tan fáciles, así que me tienen que dar bien para que la piten. Es lo que hay. Hay que aprender a sobrevivir en ese batiburrillo que hay en los partidos.

¿Cómo procesa un jugador que el juego esté parado 3-4 minutos por una revisión arbitral?

Eso jode mucho, pero sobre todo por las mañanas porque el partido se te hace largo y la gente tiene ganas de irse a comer (risas). La gente en la grada está incómoda también, pero con esa revisión lo que tratan es de no equivocarse, aunque las imágenes no muestren lo que ellos desean. Están ahí dándole vueltas hasta encontrar el punto que quieren ver... pero bueno lo hacen lo mejor que pueden.

¿Qué jugador es el que le ha causado más problemas?

No muchos la verdad. Los que se abren a la línea de tres porque soy un jugador que siempre trato de proteger a mis compañeros en defensa y si hago ayudas, un jugador que tire bien de tres condiciona mucho porque no puedo ayudar a mis compañeros como me gusta. Luego cuando ves a un pequeño que se acerca a canasta es difícil no ir a ayudar y si se la pasa a mi hombre que está solo en la línea de tres pues... tengo que buscarme la vida para ser más rápido en ayudar y volver, ayudar y volver.

Tiene contrato hasta 2029, ¿cómo se ve con 37 años?

Yo creo que muy bien porque me ayuda el haber empezado a jugar muy tarde. Empecé con 17 años y estoy en un equipo en el que se cuida muy bien a los jugadores, se maneja muy bien el desgaste físico. Yo creo que me quedan muchos años, porque tengo ilusión, ambición y el club también. Eso te mantiene motivado para seguir en el alto nivel.

Defíname a los «nuevos»: Andrés Feliz.

Humildad.

Ibaka.

Experiencia.´

Bruno Fernando.

Un potencial enorme.

Usman Garuba.

Es un guerrero.

Rathan-Mayes.

Anotador puro.

Dennis Smith.

La explosividad que tenía y ahora se está poniendo en forma.

Hugo González.

¡Uffff! Tiene el mundo en sus manos.