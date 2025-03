El Real Madrid se hace fuerte en Belgrado y gana al Estrella Roja (72-78)

En una noche de alta tensión en el Belgrado Arena, el Real Madrid de Chus Mateo demostró su temple al resistir la presión del Estrella Roja, asegurando una victoria crucial por 72-78. A pesar de ver cómo su ventaja inicial se reducía peligrosamente en el último cuarto, el conjunto blanco mantuvo la compostura y selló un triunfo que refuerza sus aspiraciones en la Euroliga, donde suma su cuarta victoria consecutiva. El objetivo, ahora sí, parece por fin al alcance de la mano. No va a ser fácil, pero el equipo blanco sabe sufrir.

Dominador al principio

Fuerte contra la tensión

El encuentro comenzó con un dominio claro del, que cerró el primer cuarto con una ventaja de 9-22, gracias a una defensa asfixiante y una ofensiva efectiva liderada por. A pesar del ambiente, elparecía manejar perfectamente la situación también en el segundo cuarto. Era un equipo dominador, tranquilo y con el viento a favor. Las dudas eran cosa del pasado y el 27-42 al descanso lo demostraba.Tras el intermedio, cambió el viento y el equipo serbio, aprovechando algunas imprecisiones dely la inspiración de, en los tiros de tres para empezar a comer terreno. El tercer cuarto terminó con un parcial de 18-13 a favor dely un 60-55 que ponía el partido en otra dimensión, porque el factor anímico era el que iba a marcar la solución final.Era el momento de demostrar personalidad. Los serbios comenzaron a recortar diferencias y a meter presión de cara al último tramo del partido. A falta de pocos minutos para el final, else colocó a solo dos puntos (72-74), encendiendo las alarmas en el banquillo madridista.Fue entonces cuando la experiencia y el carácter delsalieron a relucir., con sangre fría, convirtió tiros libres decisivos, mientras que la defensa colectiva impidió que elculminara su remontada. Agarrados a esas dos claves: a una defensa que no se dejó intimidar, pese a que las decisiones arbitrales siempre caían del lado serbio, a los puntos cuenta gotas que iban cayendo desde los tiros libres, tan necesarios, tan salvadores, else hizo fuerte y el marcador final de 72-78 reflejó la capacidad del equipo depara sobreponerse a la adversidad y cerrar partidos complicados en escenarios hostiles.Esta victoria no solo suma en el casillero del, sino que también fortalece su posición en la lucha por los puestos de playoff. Con este triunfo, el conjunto blanco demuestra que, incluso bajo presión y en ambientes adversos, posee la fortaleza mental y el oficio necesarios para competir al más alto nivel europeo. La victoria enconfirma que el Real Madrid ya lo tiene más claro.