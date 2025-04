Air Jordan, 40 años del pelotazo

Michael Jordan se proclamó campeón universitario en 1982 con el número 23 de Carolina del Norte y calzando unas Converse. Dos años después se colgó su primer oro olímpico con el número 9 de Estados Unidos y calzando unas Converse. La marca de la estrella era la gran referencia en el baloncesto estadounidense. Tenía a Magic Johnson, a Larry Bird, al Doctor J, a Isaiah Thomas, a Bernard King... sólo le faltaba la nueva estrella. En los Juegos de Los Ángeles, Jordan fue perseguido durante todo el torneo por un trabajador de Nike, George Raveling. Al escolta le hacía más gracia la marca Adidas, Converse le hizo una oferta ridícula (100.000 dólares anuales), sus padres le convencieron para que escuchase de nuevo a Nike y firmó un primer contrato por medio millón de dólares y cinco años. El objetivo era vender zapatillas por valor de cuatro millones el tercer año para que el contrato no se cancelara. En dos meses, en 1985, Nike ganó 70 millones de dólares con la venta de las Air Jordan.

Fueron las zapatillas que lo cambiaron todo y que empezaron a convertir a Jordan en una marca global. Hoy esas zapatillas cumplen 40 años. El 1 de abril de 1985, en el tramo final de la primera fase de la NBA, Nike sacó a la venta unas llamativas zapatillas rojas y negras. Eran las Air Jordan, costaban 65 dólares –unos 195, unos 180 euros, en la actualidad, teniendo en cuenta la inflación– y a la NBA no le hicieron ninguna gracia. Jordan, entonces de 22 años, se encontraba en su temporada de novato con los Chicago Bulls. Llegaba a una franquicia sin apenas pasado en la Liga y lo había hecho como número tres del draft de 1984 detrás de dos pívots, Hakeem Olajuwon y Sam Bowie. Uno fue una superestrella en los Rockets y al otro le martirizaron las lesiones.

Aquellas «zapas» bautizadas como Air Jordan presentaban un problema fundamental: sus colores eran rojo y negro y eso iba en contra de la severa política de vestimenta de la NBA. Lo que podía haber sido el final del camino para Nike se convirtió en un trampolín perfecto gracias a la publicidad. «Nike creó unas nuevas y revolucionarias zapatillas de baloncesto. La NBA las prohibió. Afortunadamente, la NBA no puede impedir que tú las lleves», decía el legendario anuncio televisivo «Banned» que, con Jordan mirando a la cámara en silencio mientras botaba un balón, apelaba a la rebeldía frente a las obsoletas reglas de la Liga estadounidense.

Cada partido de Jordan con las nuevas zapatillas le costaba a la compañía 5.000 dólares de multa. Lo que para algunos directivos de Nike fue un drama en los primeros partidos se convirtió en una anécdota a medida que empezaban las exhibiciones de Jordan con su nuevo calzado. Nike ingresó 126 millones con las «zapas» sólo en el primer año.

Aquel fenómeno ochentero está lejos de apagarse. El anuncio fue tan influyente que hace sólo unos meses Nike lanzó un homenaje en tono de parodia imaginando cómo habría sido el mundo si no hubieran pagado esos 5.000 dólares y las Air Jordan hubieran caído en el olvido.

A través de un efecto mariposa, con «Another One Bites the Dust» de Queen de fondo y con cameos de estrellas contemporáneas como Doncic y Jayson Tatum, este nuevo anuncio empezaba exactamente igual que «Banned», pero luego imaginaba una realidad alternativa en la que la cultura de las zapatillas –«sneaker»– no existía, el baloncesto no se convertía en un fenómeno internacional y los canales de deportes en televisión ni siquiera veían la luz. «Alguien le tendría que haber dicho (a quien no pagó la multa): ‘‘No puedes prohibir la grandeza’’», finalizaba con alivio la voz en «off».

En el mundo real, las Air Jordan no sólo existen sino que se han convertido en un éxito descomunal y con infinidad de modelos a lo largo de los años bajo la marca Jordan Brand y la memorable silueta del 23 de los Bulls volando a canasta.

Recientemente fueron la fuente de inspiración de la película «Air» (2023) con Ben Affleck y Matt Damon interpretando a Phil Knight (cofundador de Nike) y Sonny Vaccaro (el ejecutivo que presume de fichar a Jordan), respectivamente. Las Air Jordan contribuyeron decisivamente a que Nike se convirtiera en un titán de la industria del deporte y dieron el pistoletazo de salida a la carrera en los negocios de un Jordan que se erigiría en un icono global y que, según la revista «Forbes», tiene en la actualidad una fortuna valorada en unos 3.500 millones de dólares.