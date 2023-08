Horario y dónde ver el España-Irán que cierra la primera fase del Mundial

Santi Aldama renunció el verano pasado a la selección para asentar su carrera en los Memphis Grizzlies. Se quedó sin un oro de campeón de Europa, pero su apuesta en una franquicia tradicionalmente muy vinculada al baloncesto español fue un éxito. Eso y las lesiones de algún compañero le abrieron la puerta de la titularidad hasta convertirse en un elemento importante en los Grizzlies. Jugó 83 partidos, 20 de ellos como titular, pero...

Sergio Scariolo, desde el primer momento, le ha transmitido que su rol en la selección tiene bastante poco que ver con el de su club. En Memphis, Aldama es un currante al servicio de las estrellas, de los Ja Morant, Desmond Bane o Jaren Jackson Jr. Su papel en ataque raramente va más allá de estar en una esquina a la espera de que le llegue el balón para lanzar de tres. «Es la apuesta que hemos acordado con su club y con él. En Memphis el rol de Santi es estar en una esquina y esperar que le llegue el balón para intentar convertir los triples abiertos. Aquí se trata de involucrarlo más dentro de lo que puede hacer porque la selección no es un momento de probaturas absolutas. Hay que tener un sentido concreto para alcanzar un resultado en muy poco tiempo. Estamos intentando utilizarlo con un rol más ambicioso a la hora de acciones que pueda tener en su mano», comentó en LA RAZÓN el seleccionador antes del campeonato.

En la preparación Aldama demostró que está capacitado para aportar en muchas facetas del juego. Habitualmente comienza los partidos en el banquillo y suele hacer pareja en pista con su amigo Usman Garuba, campeones de Europa sub’18 ambos en 2019. En la preparación llegó a compartir minutos en cancha con Willy, pero Scariolo prefiere que por dentro se peguen Usman o el mayor de los Hernangómez. Desde el estreno en el amistoso ante Venezuela (16 puntos en 16 minutos), el canario ya dejó detalles de lo que puede ofrecer. Un par de mates y un triple fue su tarjeta de presentación. Luego llegaron los 30 de valoración ante Eslovenia o los 14 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias en menos de 20 minutos ante Estados Unidos. Scariolo le exige más defensa y, como a todos los jóvenes, que tenga continuidad en su rendimiento. No se trata de unos minutos explosivos, de un par de «highlights» y luego desaparecer.

En el estreno oficial en el campeonato no estuvo acertado ante Costa de Marfil. En el primer partido serio, ante Brasil, su rendimiento fue más que notable con 15 puntos y un sobresaliente 8/9 en tiros libres, uno de los puntos en que debe mejorar el resto del equipo. «El primer partido no salió como me hubiera gustado, pero en el segundo he estado mejor, he estado más cómodo y lo más importante es que ganamos. Ahora se trata de seguir jugando y de seguir aprendiendo», asegura. Como dice su compañero Juan Núñez sobre una de las claves de la selección: «Estar en un entorno de amigos te da confianza para darlo todo en la pista. Haber podido pasar el mes entero con ellos y aprender cómo funciona esto de La Familia lo hace más fácil todo». Ante Irán (hoy a las 15:30 en Teledeporte) y con la segunda fase a la vista se trata de dar otro paso más.