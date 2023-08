España supera a Brasil y ya está en la segunda fase (78-96)

España ya está clasificada para la segunda fase del Mundial donde esperan Canadá y Letonia. Brasil era el primer test serio del torneo y la selección lo superó con nota. Con Juan Núñez a los mandos (13 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias), el equipo ofreció una sensación de solidez aún mejorable. Supo mandar cuando acertó de tres, supo sobrevivir cuando el ataque dejó de funcionar y supo rematar a los brasileños cuando aumentó la intensidad atrás.

Sergio Scariolo, en realidad todos los entrenadores, acostumbran a ensalzar y en algunos casos multiplicar las virtudes del rival. Incluso descubren méritos con los que muy pocos cuentan. El seleccionador habló de la mejora defensiva de Brasil en los últimos tiempos. Pese a esa mejora, España se fue al descanso con 50 puntos anotados. La selección se sintió muy cómoda en ataque con la destacada aportación de sus dos bases, Juan Núñez y Alberto Díaz. Antes del partido, el equipo había colgado una camiseta de Ricky en el vestuario. Compañeros como Llull tocaron el dorsal 9 de Ricky antes de saltar a la cancha. No era el primer recuerdo en el torneo al MVP del pasado Mundial. Frente a Costa de Marfil escribieron en sus zapatillas el lema "Never to high, never to low" ("Nunca demasiado arriba, nunca demasiado abajo") recordando el lema vital del compañero de El Masnou. Y el mejor homenaje se lo dieron Núñez y Díaz. El joven base comparte con Ricky la sensación de controlar todo lo que pasa en la pista. Si además anota, rebotea y dirige se entiende que fuera el jugador de España mejor valorado. Díaz añadió a su habitual cuota defensiva un acierto extraordinario desde el triple.

En realidad la puntería de España fue contagiosa. En el arranque del segundo cuarto, la selección apeló al acierto de Rudy y Díaz para que Brasil dejara de sentirse cómodo. Fueron tres triples de salida que descolocaron a los cariocas y que pusieron en evidencia su defensa zonal. Hasta ahí se habían movido con comodidad. A su tradicional alegría y acierto exteriores añaden la presencia interior de Caboclo. El compañero de Núñez en el Ratiopharm Ulm alemán respondió al desafío de los Willy, Garuba y Aldama. Su intensidad fue la única forma que encontró Brasil para contrarrestar la fluidez de España.

En el tercer cuarto se acabaron las alegrías. A la selección le costó muchísimo anotar. Brasil aumentó su actividad atrás y España se pasó tres minutos sin anotar. El goteo raquítico de puntos dejaba todo abierto para el último cuarto (59-64).

Hasta que llegaron un par de acciones determinantes de dos de los más jóvenes del equipo. La intensidad de Usman Garuba se tradujo en un robo lanzándose al parquet como si fuera Dennis Rodman o mejor, Rudy Fernández. Todo el banquillo se puso en pie para celebrarlo. Era la señal definitiva para el despegue. De inmediato llegó una acción de 3+1 de Juan Núñez. No anotó el tiro libre, pero dio igual. El efecto de la acción fue letal para los brasileños y si encima Aldama arregló lo del tiro libre con un palmeo... Brasil miró el marcador y se encontró con que estaba 17 abajo. El acceso invictos a la segunda fase -la victoria ante Irán se da por descontada- era un hecho.

La jornada también dejó la segunda victoria de Estados Unidos. Esta vez fue ante Grecia y con la prueba más evidente de la filosofía que preside al equipo de Steve Kerr: nueve jugadores anotaron entre 8 y 15 puntos. Todo lo contrario que la Eslovenia de Doncic. El de los Mavericks lideró la victoria ante Eslovenia con 34 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias.

78. Brasil (22+20+17+19): Santos (14), De Paula (5), Meindl (7), Soares (9) y Caboclo (15) -quinteto titular- Dias (5), Huertas (2), G. Santos (7), Benite (6) y Felicio (8).

96. España (21+29+14+32): Núñez (13), Llull (4), Juancho (8), Claver (7) y Willy (14) -quinteto titular- Abrines (0), Rudy (8), Aldama (15), Díaz (11), Garuba (8), Brizuela (8) y Parra (0).

Árbitros: Vázquez (Pur), Anaya (Pan) y Batista (Pur). Eliminado Soares. Técnica a Garuba.

Incidencias: 4.000 espectadores en el Indonesia Arena en Yakarta. Partido correspondiente a la segunda jornada en la primera fase del Grupo G.

Resultados 2ª jornada: Costa de Marfil, 71-Irán, 69 y Brasil, 78-España, 96.

Clasificación Grupo G: 1. España (2/0); 2. Brasil (1/1); 3. Costa de Marfil (1/1); 4. Irán (0/2).

3ª jornada (30 de agosto): Brasil-Costa de Marfil (11:45) y España-Irán (15:30, La 2).

Resultados jornada resto de grupos: China, 69-Sudán del Sur, 89; Venezuela, 75-Cabo Verde, 81; Nueva Zelanda, 95-Jordania, 87; Georgia, 67-Eslovenia, 88; Puerto Rico, 77-Serbia, 94 y Grecia, 81-Estados Unidos, 109.