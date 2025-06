Shai rompe un récord de más de 50 años en la NBA: "No quería irme sin pelear"

Con el marcador en contra y la serie en juego, Oklahoma encontró a su líder. Shai-Gilgeous Alexander, con 15 puntos en el último cuarto, firmó este viernes una actuación memorable y de récord en la NBA para que los Oklahoma City Thunder empataran (2-2) las Finales ante los Indiana Pacers. Fue el segundo triunfo como visitante del Thunder en estos playoffs y el primero en Indianápolis durante la serie.

"Simplemente traté de ser agresivo (en el último cuarto). Sabía cómo se vería si perdíamos esta noche. No quería irme sin pelear. No quería irme sin hacer todo lo que estaba en mi poder y control para tratar de ganar el partido", afirmó en una rueda de prensa. "Mis compañeros y el cuerpo técnico se merecen eso de mí. Simplemente intenté ser agresivo, pero también dejar que el juego viniera a mí, no intentar forzar nada demasiado loco. Supongo que funcionó", añadió el base canadiense, decisivo en la reacción de los Thunder para evitar el 3-1 en contra en la serie.

No solo funcionó para sellar el triunfo, sino que además Shai, según detalló la Liga tras el encuentro, logró con esos 15 puntos la mayor cantidad para un jugador en los últimos cinco minutos de un partido de las Finales de la NBA desde 1971. El MVP de la temporada regular acabó el encuentro con 35 puntos (12 de 24 en tiros de campo y 10 de 10 desde la línea de personal), 3 rebotes y 3 robos. Pese a la victoria, Shai llamó a la cautela en Oklahoma y aseguró que Indiana está "ganando las pequeñas batallas" en esta serie por el anillo.

"Están ganando en lo físico. Están ganando en agresividad. Están ganando las pelotas divididas, las 50/50", señaló. "Hoy conseguimos encadenar lo suficiente en poco tiempo para llevarnos el triunfo. Pero si queremos lograr lo que realmente nos proponemos, tenemos que encargarnos de esas cosas y ser nosotros los que lancemos el primer golpe. Sí, durante la mayor parte del partido, ellos estaban ganando esas batallas y por eso tenían el control del juego", agregó.

Indiana ha logrado imponer ese tono físico en varios tramos de la serie, con Pascal Siakam y Myles Turner como piezas clave en la pintura. Los Pacers dominan en rebotes ofensivos, robos y puntos en segundas oportunidades, una estadística que refleja su intensidad colectiva y que obligará a Oklahoma a igualar ese nivel de exigencia si quiere llevarse el anillo.

El quinto encuentro se jugará el lunes en el Paycom Center de Oklahoma City, mientras que el sexto está programado para el jueves en Indiana. En caso de ser necesario, el séptimo y definitivo partido se disputaría el domingo 22 de junio, también en territorio de los Thunder, que recuperaron el factor cancha tras su victoria en el cuarto duelo.