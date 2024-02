Suspenden un partido de baloncesto después de que una jugadora trans lesionase a tres rivales antes del descanso

La inclusión de atletas trans en las categorías femenina ha provocado un agrio debate en el mundo del deporte y especialmente en Estados Unidos, donde las posturas parecen cada días más enfrentadas. Desde que la participación de atletas autodeterminados como mujeres comenzaran a competir en las categorías femeninas, las denuncias han sido constantes. Ahora, un nuevo caso en un partido de baloncesto ha vuelto a calentar el debate.

Un equipo de baloncesto femenino de una escuela secundaria de Massachusetts se vio obligado a suspender su partido después de que un jugador transgénero del equipo contrario lesionara a tres jugadoras antes del descanso. El equipo de baloncesto femenino de la Collegiate Charter School of Lowell abandonó su partido contra KIPP Massachusetts después de que "uno de los jugadores de KIPP, que es un hombre biológico", hiriera a sus atletas.

Tres jugadoras lesionadas antes del descanso

Los funcionarios de Collegiate Charter School dijeron que el equipo decidió retirarse porque los otros jugadores temían lesionarse y no poder competir en los playoffs que se celebraron unos días después. "Ya había problemas de banquillo antes del encuentro y en la plantilla de 12 jugadores tenía cuatro jugadores incapaces de jugar", dijo el portavoz de Collegiate Charter School, Casey Crane.

"Cuando el entrenador vio caer a tres más en la primera mitad dejándolo con cinco jugadores, tomó la decisión de terminar el partido antes de tiempo. Los próximos playoffs de Charter School se avecinaban y necesitaba un banco sano y robusto en cuatro días.

Collegiate Charter abandonó el juego poco después de 16 minutos de juego, con KIPP liderando 31-14. Sin embargo, el resultado final ahora, debido al abandono será 10-0.

Un impactante video del juego muestra a la jugadora transgénero, más alta y corpulenta, arrancando el balón de los brazos de otra jugadora tirándola bruscamente al suelo. Se ve al jugador de Collegiate Charter luchando por moverse y retorciéndose de dolor.

El director atlético de Collegiate Charter School of Lowell, Kyle Pelczar, le dijo a The Daily Item que el entrenador sabía sobre la jugadora transgénero de KIPP de antemano y que ella no fue la razón por la que renunciaron. "No, y el entrenador (Kevin Ortins) ya lo sabía antes del juego, porque los tuvimos en casa el primer juego del año y no pasó nada entonces, así que lo sabía antes del juego", dijo Pelczar.

El jugador de KIPP, que es un hombre biológico que se identifica como mujer, mide casi 1,90 de altura y tiene vello facial, dijo una de a Fox News Digital .

La Asociación Atlética Interescolar de Massachusetts dijo que un jugador no puede ser excluido de un equipo por su identidad de género. La sección 43.3.1 del manual decía: "Un estudiante no será excluido de la participación en un equipo deportivo específico de género que sea consistente con la identidad de género genuina del estudiante".

El manual señala que un estudiante no puede ser incluido en una lista de equipo con el fin de obtener una ventaja injusta. "Se recomienda que las escuelas comuniquen con sus oponentes, según sea necesario, las necesidades específicas de género de su equipo para promover la inclusión", dice el manual.

Un incidente que no ha pasado por alto la nadadora Riley Gaines que se ha convertido en un azote contras la inclusión de atletas trans.

"Un jugador masculino identificado como trans de Kipp Academy en MA hirió a 3 niñas antes del medio tiempo, lo que provocó la pérdida de Lowell Collegiate Charter School. Un hombre que golpea a una mujer solía llamarse abuso doméstico. Ahora se llama valiente. ¿Quién ve esto y realmente piensa que es compasivo, amable e inclusivo?", fue el contundente mensaje que publicó en redes sociales.