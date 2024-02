El durísimo mensaje de un ex del Valencia contra Pedro Sánchez por las ayudas

El Ayuntamiento de València ha convocado para este sábado, a las 12.00 horas y ante su fachada principal, un minuto de silencio en memoria de las víctimas del incendio que ha arrasado dos edificios en el barrio de Campanar. Además, ha convocado para esa misma jornada, a las 11.45 horas, un pleno extraordinario para abordar lo sucedido e impulsar una declaración oficial, según han informado fuentes municipales.

Más Noticias

El consistorio ha declarado este viernes, oficialmente y en la Junta de Portavoces que ha celebrado, los tres días de luto anunciados por la alcaldesa, María José Catalá, tras producirse el suceso este jueves.

Esas tres jornadas de luto oficial por los fallecimientos registrados en el incendio de Campanar se extiende desde las 12.00 horas de este viernes, 23 de febrero, hasta las 12 horas del próximo lunes, 26 de febrero.

Este acuerdo se ha adoptado en la reunión que presidida por la primera edil se ha celebrado con los portavoces de todos los grupos con representación en esta corporación local --PP y Vox, en el gobierno, y Compromís y PSPV, en la oposición--.

Las medidas adoptadas en ese encuentro incluyen también, como también se avanzó la pasada jornada tras registrarse el fuego, la suspensión de todos los actos falleros; culturales, previstos en centros culturales municipales; y deportivos, organizados por la Fundación Deportiva Municipal. Entre esos actos está la 'Crida', con la que arranca el programa oficial de Fallas.

Todas estas decisiones se recogen en una moción firmada por la alcaldesa; el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero; la portavoz de Compromís, Papi Robles; la portavoz del PSPV-PSOE, Sandra Gómez, y el portavoz de Vox, Juanma Badenas.

En este escrito, los representantes de la corporación municipal han transmitido el "más sincero pésame del Ayuntamiento de València a las familias de las personas fallecidas" en el incendio.

En las redes, Roberto Soldado, ex jugador del Valencia y del Real Madrid, ha criticado a Pedro Sánchez de manera preventiva, acerca de estas ayudas. El ex futbolista no entiende que dé ayudas a Marruecos. "Pero, ¿hasta cuándo este tío va a hacer el tonto? A ver lo que ayuda a las 200 familias de Valencia que se han quedado sin su casa hoy. Mucha fuerza para los afectados», ha escrito en las redes el ex delantero.

Soldado contra Pedro Sánchez Instagram

No es la primera vez que Roberto Soldado hace críticas a decisiones de los partidos de izquierdas. El ex futbolista, como muchos otros, se ha soltado ideológicamente cuando ha dejado la primera línea del deporte y como casi todos los demás, se sitúa lejos de la izquierda