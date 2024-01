La atleta trans que ganó una carrera en Cataluña alega que su sexo es "fluido": "Me siento un hombre pero en la montaña, soy mujer"

La popular carrera Cursa de NaDalt de montaña tuvo que sacar un comunicado en las redes para aclarar todo lo que ha ocurrido el pasado fin de semana con la victoria de una atleta trans, que estaba federada como hombre y tiene DNI de hombre. "Transcurridos unos días de esta Carrera de NaDalt 2023 y después de los muchos comentarios, llamadas, etc que hemos recibido relacionados con el conflicto que se nos presentó en la entrega de premios de la categoría femenina, pensamos que puede ser bueno por parte nuestra explica un poco el punto de vista de la organización y las decisiones tomadas", empieza su comunicado. Para empezar queremos mostrar nuestro apoyo y máxima tolerancia, solidaridad y empatía, hacia las personas que son vulnerables por motivos de género. No hay discusión posible en que cada uno debe poder vivir con el género con el que se siente identificado, sin que nadie le moleste ni le haga sentir mal. Aquí siempre nos encontrará", asegura en las redes.

Y es que su triunfo provocó una gran indignación en el resto de las corredoras ya que la mujer trans, de nombre Quim Durán, siempre se había apuntado a las carreras como hombre, pero en esta ocasión se inscribió como ‘Quima’ en categoría femenina. En sus redes sociales, esta corredora trans aparece con nombre de hombre y no hay ninguna información e imagen en la que aluda a su supuesta condición de mujer. Tampoco en su historial deportivo. Eso sí, cuando subió al podio lo hizo maquillada, con una cinta de pelo rosa y un pequeño moño. La organización del evento, a cargo del Centro Excursionista Serragrenyada, explicó que la situación les cogió “por sorpresa, porque nunca nos había sucedido nada parecido”. Hubo incluso momentos de tensión porque la atleta, a pesar de las protestas de otras participantes, no estaba dispuesta a irse sin reconocimiento: "“Se pusieron bastante agresivos. Nos decían que nos iban a denunciar. Fue una situación un poco tensa”. Eso provocó los abucheos por parte de público.

"Sexo fluido"

‘Quima’ –a espera de una solución por parte de la Federació d’Entitas Excursionistes de Catalunya (FEEC)– sigue figurando como la ganadora en la categoría femenina, arrebatándole así la victoria a Laia Montoya. Sin embargo la polémica continúa y ahora ha sido la propia deportista la que ha querido zanjar la polémica argumentando que su sexo es "fluido".

Según ha explicado en "Espejo Público", para dirigirse hacia él pueden usar Quim, "puesto que es un nombre unisex " y añade que "en el momento que corre como mujer, con una identidad de mujer y sexo biológico hombre, si que se consideraría una persona transgénero".

La corredora admite que se inscribió "en la categoría femenina porque la masculina estaba completa". Alega que él es de género fluido, se siente identificado con ambos sexos y en la carrera se sintió mujer. "Me siento hombre pero en la montaña, en los momentos de ocio o contacto con la naturaleza, me siento mujer".

"En mi día a día, en mi parte diaria, con los niños, en casa, con los amigos yo me siento hombre", añade.

La situación ha vuelto a poner sobre la mesa el problema que supone la ausencia de regulaciones claras en competiciones con respecto a atletas transgénero. Aunque en el caso de Quima aún es más complicado. ¿Competirá en unas carreras como mujer y en otras como hombre según se sienta en cada momento? El debate está servido.

¿Qué es el género fluido?

Las personas de género fluido son aquellas que transicionan entre dos o más géneros de forma permanente o esporádica, pudiendo ser bigénero, trigénero o pangénero según el número de géneros que estén implicados en dicha fluctuación. El género fluido establece periodos de transición imprecisos y variables, identificándose unas veces con uno o más géneros y otras veces con otros distintos. El género fluido no es determinado por la orientación sexual o por la presencia de determinadas características sexuales; sino por una búsqueda constante de conformidad dentro de la propia identidad de género. En este sentido, se les denomina género fluido por ser una analogía a las características de los fluidos de permanecer en constante movimiento. Estas personas pueden fluir de lo masculino a lo no binario, de lo femenino a lo no binario, sólo entre géneros no binarios o entre todos los géneros. Aunque su fluir puede darse sin motivo alguno, también existen casos de mutogénero en los que la persona en cuestión puede fluir hacia un género u otro dependiendo de cuál sea su entorno, de las personas que le rodean o de su interacción con diversas cosas, objetos, animales o ideas.

Las personas del género fluido suelen sentirse del género opuesto después de días o semanas, incluso horas.