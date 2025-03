Tavares asusta al ASVEL Villeurbanne

A falta de cuatro jornadas dramáticas, recibe a Milán y París y viaja a Belgrado para medirse con Estrella Roja y Partizán, el Madrid cumplió en la visita del ASVEL Villeurbanne. Los franceses no se jugaban nada, el Madrid se lo tomó en serio y en el primer cuarto el partido estaba liquidado. Mejor para todo lo que se avecina. El equipo siguió el camino mostrado por Tavares (23 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias en 18:31) y lo inquietante fue la retirada cojeando del "Facu" Campazzo en el tercer cuarto. El base se llevó la mano a la pierna derecha, a la cadera... aunque las sonrisas con el partido sentenciado y su posterior regreso a cancha fueron un alivio.

Las relativas sorpresas protagonizadas por el Estrella Roja y el Mónaco, ante Olympiacos y Fenerbahçe, encarecen un poco más el acceso a la cuarta plaza, la última que concede el factor cancha en la eliminatoria de cuartos de final. Por eso en la visita del ASVEL Villeurbanne a la capital, el Madrid no podía cometer errores. No sólo no los cometió es que durante muchos minutos ofreció la mejor versión en muchas semanas. Los franceses eran el único rival de las últimas cinco jornadas que ya tienen todo hecho en la competición. No saben lo que es ganar desde que lo hicieron ante el Barça hace siete jornadas y como visitante es uno de los equipos más frágiles de la competición. Si a eso se le añade el arranque de Tavares...

El pívot mostró la versión determinante que adquiere en sus mejores momentos. Cuando se olvida de los árbitros, Edy resulta devastador. Y si se encuentra con un juego interior entregado como el del ASVEL sucede cosas como que en apenas 6:30 sea capaz de anotar 14 puntos y catapulte a su equipo a una victoria apacible. El caboverdiano dejó varias acciones que podría firmar el mejor Pau Gasol, con ese ganchito de izquierdas. Fue una tortura para el equipo propiedad de Tony Parker. Al abrigo de Tavares, el equipo fue una apisonadora en el primer cuarto. Hubo 10 canastas en juego y 7 de ellas llegaron de asistencias. El porcentaje de tres fue un desconocido 4/7 y lo más evidente de lo que sucedió eran las cifras de valoración. El Madrid sumaba 49 y los franceses -3. Es de entender que el técnico francés, Pierric Poupet, hablará al descanso en Movistar + de "un comienzo vergonzoso".

No necesitó demasiado el ASVEL para mejorar su aspecto. Lo hizo de la mano del jugador que se ha convertido en la sensación de la temporada y que está en la agenda del Real Madrid y de más equipos "top" de la competición. Maledon justificó sus promedios (16,5 puntos, 3,6 rebotes y 4,7 asistencias) con 15 puntos en el segundo cuarto y acabó con 25 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias y 4 robos. Anotó mucho, de muchas formas diferentes, defendió, repartió juego... su caché ha crecido varios miles de euros tras su paso por Madrid.

El único sobresalto en los dos últimos cuartos fue la retirada cojeando de Campazzo. El susto pareció quedarse en nada por la relajación que inundó el banquillo local a los pocos minutos. El Madrid no necesitó la fluidez del comienzo para que las diferencias rondasen la veintena de puntos. Todo fue apacible porque los franceses apretaron lo justo (71-63 a 4:30). Lo serio llega la próxima semana con sesión doble: el Milán en el Movistar Arena y el Estrella Roja en Belgrado. El corto plazo del Madrid se decide en esos dos partidos.

81. Real Madrid (32+20+16+13): Campazzo (4), Abalde (6), Musa (10), Garuba (0) y Tavares (23) -quinteto titular- Feliz (9), Llull (12), Hezonja (9), Fernando (5), Deck (3), Ibaka (0) y González (0).

70. ASVEL Villeurbanne (10+24+19+17): Lee (15), Maledon (23), Lighty (5), Roberson (2) y Lauvergne (6) -quinteto titular- Sako (2), De Colo (3), Ajinca (0), Bentil (7), Harrison (0) y Jackson (5).

Árbitros: Javor (Esl), Racys (Lit) y Majkic (Esl). Sin eliminados. Técnica al banquillo del Madrid.

Incidencias: 8.412 espectadores en el Movistar Arena. Partido correspondiente a la trigésima jornada de la Euroliga.

30ª jornada: París Basketball, 92-Armani Milán, 79; Olympiacos, 73-Estrella Roja, 81; Mónaco, 91-Fenerbahçe, 82; Maccabi Tel Aviv, 77-Virtus Bolonia, 67; Baskonia, 112-Bayern Múnich, 89; Real Madrid, 81-ASVEL Villeurbanne, 70; Panathinaikos-ALBA Berlín (20:15); Barcelona-Zalgiris Kaunas (20:30) y Partizán-Anadolu Efes (20:45). (Todos en Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Olympiacos (22/8); 2. Fenerbahçe (20/10); 3. Panathinaikos (18/11); 4. Mónaco (18/12); 5. Bayern Múnich (17/13); 6. Estrella Roja (17/13); 7. París Basketball (17/13); 8. Barcelona (16/13); 9. Real Madrid (16/14); 10. Armani Milán (16/14); 11. Partizán (15/14); 12. Anadolu Efes (15/14); 13. Zalgiris Kaunas (14/15); 14. Baskonia (13/17); 15. ASVEL Villeurbanne (11/19); 16. Maccabi Tel Aviv (10/20); 17. Virtus Bolonia (7/23); 18. ALBA Berlín (5/24).