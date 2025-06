Valencia - Real Madrid, en directo hoy: tercer partido de la final de la Liga ACB

El segundo partido de la final de la Liga Endesa terminó de una forma muy similar a cómo lo hizo el segundo partido de la semifinal entre Real Madrid y Unicaja. Si Ibon Navarro exigió en un tono elevado respeto a los árbitros camino de los vestuarios, Pedro Martínez, tan sosegado siempre, se marchó intercambiando impresiones con el trío arbitral. En la conferencia de prensa posterior reconoció estar «un poquito quemado» y reclamó reflexión a todos los estamentos de la ACB porque «el final del partido» había sido «un despróposito». Su reflexión apuntaba al trío arbitral y a varias acciones con un protagonista muy concreto, Edy Tavares. Así que hoy en Valencia muchas miradas estarán centradas en Peruga, Aliaga, Sánchez Sixto y el pívot de Cabo Verde.

«Veo al equipo capaz de ganar el tercer partido. Soy positivo y moderadamente optimista. Nos tenemos que centrar en lo que depende de nosotros», apuntó el técnico antes del que podría ser el último partido de La Fonteta. Pedro Martínez trató de no entrar en el tema arbitral: «Que hagan su trabajo, como cada partido. Si buscas un titular, abre las comillas y pon lo que quieras. Si buscas una frase polémica no es mi estilo, me quiero centrar en el partido»...SEGUIR LEYENDO