Al Barça le bastan tres cuartos para anular al Panathinaikos (80-72)

El reencuentro entre los Hernangómez, con toda la familia en la grada, fue lo de menos en el Barça-Panathinaikos. ¿Lo de más? La quinta victoria del Barça en seis partidos y el modo en que llegó. Los griegos fueron humillados en el Palau. Del nuevo Panathinaikos de Ataman no hubo noticias en Barcelona. Un equipo parido para pelear por la Final Four fue humillado sin contemplaciones y el técnico turco ni se alteró. Una señal inquietante. En los azulgrana hubo muchos jugadores notables. Satoransky, Paulí, Kalinic, Parker... el Barça que llegaba de caer en Valencia se rehizo en la Euroliga.

Los dos equipos llegaban lastrados por las bajas. En los griegos no estaban sus dos referentes exteriores, Sloukas y Vildoza. Sin el griego y el argentino, el equipo estuvo descabezado. Grant asumió al protagonismo muy al principio, pero pronto desapareció. En el Barça faltaban Jokubaitis y Laprovittola y no se los echó de menos. Porque el Barcelona hizo un partido muy coral. Paulí y Parker aprovecharon sus minutos y fueron determinantes cuando los locales se escaparon en el segundo cuarto. Bastó mantener la velocidad de crucero para que las diferencias rozasen la treintena de puntos. Una diferencia habitual en los Panathinaikos de las últimas temporadas, pero que no se esperaba en ésta.

80. Barcelona (21+24+26+9): Satoransky (10), Abrines (2), Kalinic (10), Da Silva (2) y Vesely (9) -quinteto titular- Paulí (12), Brizuela (8), Willy (5), Parker (15), Nnaji (3), Parra (2) y Sarr (0).

72. Panathinaikos (20+13+14+25): Grant (15), Guy (6), Juancho (0), Mitoglou (6) y Lessort (9) -quinteto titular- Kalaitzakis (5), Moraitis (5), Balcerowski (10), Grigonis (11), Mantzoukas (0) y Samontourov (3).

Árbitros: Radovic (Cro), Latisevs (Let) y Bissang (Fra). Eliminado Paulí. Técnica a Grimau.

Incidencias: 7.000 espectadores en el Palau Blaugrana. Partido correspondiente a la sexta jornada de la Euroliga.

6ª jornada: Estrella Roja, 74-Bayern Múnich, 68; Fenerbahçe, 79-Olympiacos, 77; Zalgiris Kaunas, 88-ASVEL Villeurbanne, 91; Valencia Basket, 79-ALBA Berlín, 71; Milán, 66-Mónaco, 72; Virtus Bolonia-Anadolu Efes; Baskonia-Partizán; Barcelona, 80-Panathinaikos, 72 y Maccabi-Real Madrid (suspendido).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (5/0); 2. Barcelona (5/1); 3. Fenerbahçe (5/1); 3. Valencia (5/1); 5. Virtus Bolonia (4/1); 6. Mónaco (4/2); 7. Maccabi (3/2); 8. Olympiacos (3/3); 9. Zalgiris Kaunas (3/3); 10. Panathinaikos (2/3); 11. Partizán (2/3); 12. Anadolu Efes (2/3); 13. Estrella Roja (2/4); 14. Bayern Múnich (2/4); 15. Baskonia (1/4); 16. Milán (1/5); 17. ALBA Berlín (1/5); 18. ASVEL Villeurbanne (1/5).