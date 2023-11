Así es la Copa de la NBA que arranca esta madrugada

La NBA sigue innovando y el último invento de la Liga estadounidense es el denominado NBA In-Season Tournament una versión retocada de la Copa del Rey de aquí. Es la gran apuesta de Adam Silver desde que se convirtiera en comisionado de la NBA hace casi diez años.

El torneo ha arrancado la pasada madrugada y se disputará hasta el 9 de diciembre. La Liga ha dividido a los 30 equipos en 6 grupos de cinco en función de los resultados de la temporada pasada. El Grupo A del Este lo firman Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers y Detroit Pistons. El Grupo B del Este, Milwaukee Bucks, New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards y Charlotte Hornets. El Grupo C del Este, Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls y Orlando Magic. El Grupo A del Oeste, Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz y Portland Trail Blazers. El Grupo B del Oeste, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks y Houston Rockets y el Grupo C del Oeste: Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs.

Los partidos que se contabilizan, cuatro por equipo, se disputarán los martes y jueves del 3 al 28 de noviembre en las "Tournament Nights" y los seis líderes más los dos mejores segundos se clasifican para unos cuartos de final que se celebrarán el 4 y 5 de diciembre. Los ganadores de las eliminatorias alcanzarán la Final Four que se disputará en el T-Mobile Arena de Las Vegas del 7 al 9 de diciembre. Todos los partidos, salvo la final, contarán para la fase regular de la temporada. Y un capítulo importante es el de los premios. Cada jugador del equipo campeón se embolsará medio millón de dólares, una cifra estimable cuando el salario medio por jugador son seis millones netos. Superar la fase de grupos también tendrá reconocimiento: los que pierdan la final se embolsarán 200.000 dólares cada uno, los que caigan en semifinales ganarán 100.000 por cabeza y los que se despidan en cuartos se llevarán un cheque de 50.000.