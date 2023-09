El Barcelona sufre un tijeretazo salarial de 378 millones

Los clubes de LaLiga ya conocen sus topes salariales de cara a la temporada 2023-24. El Real Madrid cuenta con una capacidad de 727,45 millones de euros, mientras que el Barça cuenta con un techo de 270 millones. De manera más precisa, sufre un tijeretazo brutal de 378 millones.

Tebas intentó 'salvar' a Laporta. "El Barça, pese a que no haya llegado al límite salarial, ha realizado un esfuerzo tremendo. Hay que reconocerlo. No se trata de un negocio a pérdidas, pero siempre aparecen cosas que no están previstas", dijo. Se refiere a que aludió al impago de 40 millones de Libero Football Finance por hacerse con una participación de Barça Studios, y esto supuso avalar 20 millones aportando, además de otros 20 en pagarés por Barça Studios.

De los 2.563 millones que pueden gastar los equipos de LaLiga EA Sports, el Real Madrid sigue siendo el que más puede gastar. Su nuevo tope se establece en 727,45M€, mientras que terminó la temporada pasada con un margen de 683,46M€. Mientras que el Madrid crece, el Barcelona se hunde y aparece con 270 millones de euros. Sufre un tijeretazo enorme respecto a la cifra de la pasada temporada: 648M€. El Atlético se coloca segundo con más margen con 296 M€ y Sevilla tiene 168,7. En cuanto a Segunda División, el límite salarial de la categoría está establecido en 179 millones de euros

"El Límite de Coste de Plantilla Deportiva es el concepto que recoge la cantidad máxima que cada equipo español puede gastarse en los salarios destinados a jugadores, entrenador, segundo entrenador y preparador físico, así como en el filial, la cantera y otras secciones del club. Es el principal pilar dentro del Control Económico para que los clubes sean solventes", es la definición sobre un concepto totalmente oculto en el día a día de los aficionados, pero que marcan las reglas del juego.