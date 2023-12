El "Basta ya" de la NBA con Draymond Green

La NBA está harta de Draymond Green. La Liga ha anunciado una suspensión por tiempo indefinido para el ala-pívot de los Warriors que el martes 12 de diciembre fue expulsado por tercera vez esta temporada tras darle un manotazo en la cara a Jusuf Nurkic (Phoenix Suns). La NBA, que ya suspendió a Green por cinco partidos por una expulsión anterior en esta campaña, aseguró que en esta decisión tuvo en consideración "el repetido historial de acciones antideportivas" de este jugador.

La suspensión comenzará de forma inmediata y Green tendrá que cumplir ciertos requisitos de la Liga estadounidense y de su equipo, no especificados por ahora en el comunicado de prensa, para poder volver a las canchas. Adrian Wojnarowski (ESPN) y Shams Charania (The Athtletic) aseguran que Green va a recibir apoyo y ayuda profesional para que no vuelva a repetirse una situación similar.

Wojnarowski informó además que el jugador se reunirá con el mánager general de los Warriors, Mike Dunleavy Jr., y con su agente, Rich Paul, para establecer la hoja de ruta para su retorno.

"La liga no quiso poner un número específico (de partidos) en la suspensión sino que permitió que Green se tome el tiempo que pueda necesitar para lidiar con los retos que está afrontando", escribió el periodista de ESPN en X, la red social antes conocida como Twitter.

La ausencia indefinida de Green supone un problema más para unos Warriors en crisis total con un terrible registro de 4-11 en sus últimos 15 encuentros (10-13 en total de balance).

Green fue expulsado por darle un manotazo en la cara a Nurkic en el partido entre los Suns y los Warriors. En el tercer cuarto, Green luchaba por ganar la posición frente al interior de los Suns cuando se dio la vuelta y golpeó en la cara a Nurkic, que acabó en el suelo. Los árbitros revisaron lo sucedido y pitaron flagrante de tipo 2 por lo que Green fue expulsado.

Luego compareció ante los medios de comunicación y pidió perdón a Nurkic. "Estaba agarrándome de la cadera y yo estaba moviéndome para intentar que los árbitros vieran una falta y haciendo contacto con él. Como sabéis, no soy de disculparme por cosas que quise hacer, pero sí pido perdón a Jusuf porque no tenía intención de golpearle", aseguró. Green repitió en varias ocasiones sus disculpas, reconoció que era "un golpe duro" que entra en la categoría de flagrante tipo 2 y apuntó que se trató de un incidente "desafortunado" en el que hizo contacto con Nurkic de forma accidental.

Nurkic dio su versión de lo ocurrido y mostró su preocupación por la salud mental de Green. "¿Qué le pasa? No lo sé. Personalmente creo que este hermano necesita ayuda. Estoy contento que no intentara ahogarme... Pero al mismo tiempo no tenía nada que ver con el baloncesto", afirmó el pívot tirando de ironía. "Yo estoy ahí para intentar jugar al baloncesto y él está ahí golpeando. Creo que lo hemos visto a menudo, pero espero que lo que sea que tenga en su vida vaya a mejor", agregó.

El récord de Antetokounmpo

Ajeno a las "hazañas" de Draymond Green, Giannis Antetokounmpo firmó ante los Pacers una actuación memorable con 64 puntos que dieron el triunfo a los Bucks frente a los subcampeones del In-Season Tournament (140-126). El griego superó su récord de anotación personal y el de su franquicia. Antetokounmpo, cuyo mejor partido era uno de 55 puntos en enero de este año, dio una lección magistral ante Indiana con un impresionante 20 de 28 en tiros de campo y un demoledor 24 de 32 en tiros libres. Además 14 rebotes, 3 asistencias, 4 robos y un tapón. Hace un mes, Anteto ya anotó 54 puntos a los Pacers.