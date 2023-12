El emotivo recibimiento de Llull y Chus Mateo a Pablo Laso

Uno de los momentazos de la primera fase de la Euroliga se va a vivir en la noche del jueves 14 en el WiZink Center. Pablo Laso regresa a la que fuera su casa como entrenador del Bayern Múnich.

Fichado por el club blanco en el verano del 2011, Laso es el técnico que más partidos ha dirigido en el Real Madrid con 860 y 659 acabaron en victoria, récord absoluto también de la sección. El Madrid se convirtió con Laso en el equipo más atractivo de Europa y ese estilo le sirvió para engordar las vitrinas del club con 22 títulos: 2 Euroligas, 6 ligas, 6 Copas del Rey, 7 Supercopas y 1 Intercontinental. No sólo eso, el Madrid de Laso disputó 33 finales de 44 posibles.

Por encima del Madrid de Luka Doncic, Niko Mirotic, Sergio Llull, Sergio Rodríguez, Rudy Fernández, Edy Tavares o Facundo Campazzo está el Madrid de Laso. Por todo ello, el del Bayern será un duelo especial para la plantilla madridista. Muchos de sus jugadores y del cuerpo técnico compartieron vestuario con el entrenador vitoriano. "Es obvio que no es un partido normal para nadie. Pablo vuelve al WiZink y hay muchos sentimientos a flor de piel. Lo recordará con añoranza. La afición le va a recibir con cariño porque ha hecho muchas cosas buenas por este club y el reconocimiento será el merecido", afirmó Chus Mateo.

"Los dos nos conocemos mucho. Hemos pasado más tiempo juntos que con nuestra familia. Nos conocemos muy bien, pero él era el que tomaba las decisiones cuando yo estaba a su lado. Él empezó con un estilo y eso no se le escapa a nadie que permanece. No me considero estar a su altura, él es una leyenda de este club. Pero mantenemos ese estilo con cosas diferentes", apuntó el actual entrenador del Real Madrid.

Uno de los miembros de la plantilla más identificados con la "era Laso" es Sergio Llull. Laso le ha recordado en una entrevista en Marca: "Echo de menos a un jugador como Llull que sé que en la última jugada la va a meter". Y el capitán lo ha rememorado en las redes sociales: "Mañana es un partido especial. Vuelve a casa la persona que nos enseñó a ganar, la que creó nuestro estilo de baloncesto. Recibámosle como se merece".

14ª jornada: Estrella Roja-ALBA Berlín (19:00); Zalgiris Kaunas-Partizán (19:00); Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes (20:05); Baskonia-Virtus Bolonia (20:30); Real Madrid-Bayern Múnich (20:45); ASVEL Villeurbanne-Panathinaikos (21:00); Fenerbahçe-Mónaco (viernes 15, 18:45); Olympiacos-Valencia Basket (viernes 15, 20:15) y Barcelona-Milán (viernes 15, 20:30). (Todos en Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (12/1); 2. Barcelona (10/3); 3. Virtus Bolonia (9/4); 4. Baskonia (8/5); 5. Mónaco (8/5); 6. Partizán (7/6); 7. Olympiacos (7/6); 8. Valencia Basket (7/6); 9. Maccabi Tel Aviv (7/6); 10. Anadolu Efes (7/6); 11. Panathinaikos (6/7); 12. Fenerbahçe (6/7); 13. Bayern Múnich (6/7); 14. Zalgiris Kaunas (5/8); 15. Milán (4/9); 16. Estrella Roja (4/9); 17. ASVEL Villeurbanne (2/11); 18. ALBA Berlín (2/11).