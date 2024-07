Bellerín opina sin tapujos sobre el sueldo de las futbolistas y no se para de comentar

Héctor Bellerín es de los pocos futbolistas que mantiene una opinión algo distinta a la gran mayorías en temas importantes para la sociedad. Eso genera mucha polémica cada vez que opina, como ha hecho ahora en la Ser. Así, mientras casi por unanimidad los hombres futbolistas se mantuvieron en silencio por el beso a Jenni Hermoso, él, como Borja Iglesias, lo tuvo muy claro: "Para mí fue una frustración enorme que después de lo que habían conseguido, los focos estaban en un hombre de nuevo", asegura, pero añade: "muchos de mis compañeros no piensan igual ahora".

Otro punto polémica es la homosexualidad en el fútbol, que se oculta constantemente por miedo a lo que se pueda decir: "Los futbolistas no estamos todavía ahí y yo creo que falta mucho. De puertas para adentro hace falta mucho cambio", dice. "El futbolista viene desde pequeño para serlo, pero luego la vida tiene muchísimas otras situaciones y muchas otras capas. Y no estás preparado para ellas", asegura.

Y por supuesto, ha salido el asunto de la cantidad de dinero que ganan las futbolistas españolas profesionales: "Me preguntan mucho por ello mis amigos" dice. "Lo que sé, lo que deseo y lo que es justo es que todos ganemos lo mismo, que seamos igual de profesionales, que tengamos los mismos derechos y que exista igualdad", añade.

Aunque reconoce que él no tiene la solución. "¿Cómo hacemos eso? Es algo que aún no sé. Lo que sí que sé es que el fútbol masculino tenemos que ser los primeros en ayudar. Tenemos la plataforma, los recursos, hemos caminado ese camino porque ellas no podían. Empieza por nosotros porque la sociedad ya está haciendo ese cambio. Mira la final del Mundial", dice.

Y continúa: "Tenemos que coger responsabilidad: clubes, entidades, grandes ligas. Tenemos un poder muy fuerte. Se utiliza para las cosas que a cada uno les interesa. Como si nos fueran a quitar un trozo del pastel y es todo lo contrario, sería lo mejor para todos".

Además, habló de su pareja: "En vez de ella acercarse hacia mí, yo me he acercado a ella", reflexionaba. "A mí me ha dado la vida. Porque el fútbol te aleja mucho de la realidad. El conectar con la realidad, con la gente de tu alrededor, tener esa empatía, esas conversaciones... A mí esa cotidianidad me ha hecho mucho más feliz y en gran parte se lo debo a ella", dice.

Pero lo que ha generado controversia es lo de igualar el sueldo a ambos sexos. Las respuestas, muchas, se pueden resumir, en esta en las redes: "Un gran gesto de Héctor Bellerín, real, seria decirle al Betis: "Como símbolo de igualdad págame como pagas a la lateral del Betis femenino. Lo mismo. Como a ella no le puedes pagar igual que a mí, me igualo yo con ella"