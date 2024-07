Otegi deja claro lo que piensa de Oyarzabal y las respuestas no se quedan cortas

Mikel Oyarzabal se convirtió en el héroe inesperado de la selección española al marcar el gol que dio a España la Eurocopa en la final contra Inglaterra. Su trayectoria en el torneo no había sido destacada, y no figuraba entre los titulares del equipo. Sin embargo, su momento de gloria llegó en el partido más importante, demostrando que en el fútbol, cualquier jugador puede tener su instante de grandeza.

La final llegó empatada a los últimos minutos. Sin embargo, Oyarzabal supo aprovechar una de las oportunidades que se creó el mismo al abrir un balón a Cucurella, otro de los héroes. Esté se la devolvió fuerte y rasa al centro del área. Oyarzabal no perdonó..

Oyarzabal fue recibido como un verdadero campeón en Eibar. Casi 30 amigos del futbolista le organizaron una celebración sorpresa que no se esperaba. El jugador estaba en una peluquería cuando su cuadrilla llegó al lugar con bengalas y música, creando una atmósfera festiva y emocionante. Los amigos llevaban una pancarta en euskera que decía "Zorionak Mikel txapeldun" (Felicidades Mikel, campeón), destacando el orgullo y la alegría que sentían por su logro.

La celebración no se quedó solo en bengalas y música. Los amigos de Oyarzabal, conocidos por su entusiasmo y camaradería, comenzaron a cantar la popular canción "Potra salvaje", que resonaba por las calles de Eibar. El ambiente era de pura alegría y celebración, un momento que Oyarzabal seguramente guardará en su memoria para siempre.

La fiesta se llevó a cabo frente a la sede de EH Bildu en Eibar. Esta ubicación tiene un significado especial, ya que su líder, Arnaldo Otegi, ha sido crítico con la ausencia de una selección vasca independiente. Ahora también se ha expresado, retuiteando un mensaje: “Si me cruzo por Donostia con Mikel Oyarzabal, no me pienso cortar ni un pelo: le felicitaré por ese gol que tanto se merecía, le felicitaré por ser un gran jugador en el campo y no ser un casposo fuera. Y , además, le desearé lo mejor: que llegue a capitán de la selección vasca “, decía el tuit que Otegi retuiteó para que llegase a más gente.

Muchos de los que han leído el mensaje consideran que Oyarzabal está muy contento en las selección española y quizá no elegiría jugar con la selección vasca, como se sugiere.