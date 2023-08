"No se sí algún día volveré" las frases claves de la renuncia de Borja Iglesias que enloquecen las redes

En su contundente mensaje, Borja Iglesias declaró: "Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. He tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes".

Más Noticias

Estas palabras llegan en el contexto de la situación actual en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde el presidente Luis Rubiales ha sido objeto de denuncias y controversias. La presión sobre Rubiales aumentó aún más después de que surgieran acusaciones de una presunta agresión sexual por parte de la jugadora de la Selección Española femenina, Jennifer Hermoso. La Fiscalía de Madrid está tomando medidas para investigar las acusaciones y ha recibido denuncias penales contra el presidente de la RFEF.

La renuncia de Borja Iglesias a la selección nacional es un acto sin precedentes en medio de estos problemas internos. Aunque no es la primera vez que un futbolista toma una postura en asuntos sociales o políticos, su decisión de apartarse del equipo nacional en protesta por la falta de cambio y rendición de cuentas dentro de la RFEF subraya la profundidad de la inquietud en el corazón del fútbol español.

Las redes sociales rápidamente se llenaron de mensajes de apoyo para Borja Iglesias, quien ahora se convierte en un símbolo de los valores que muchos consideran esenciales en el fútbol: justicia, humanidad y decencia. Si bien algunos podrían ver su decisión como drástica, no se puede negar que su postura agrega un elemento significativo a la conversación en curso sobre la dirección que debe tomar el fútbol español en medio de esta crisis.

Las futbolistas de la selección femenina también se han alzado en solidaridad con su compañera Jennifer Hermoso y en rechazo a la situación en la RFEF. La capitana de la selección femenina, Alexia Putellas, expresó su apoyo a Hermoso a través de Twitter, publicando: "Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera @Jennihermoso".