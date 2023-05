El Bernabéu emociona a Vinicius, que responde con un bonito mensaje

Los partidos de tarde son perfectos para llevar a los niños al fútbol y muchos fueron al Santiago Bernabéu a ver el partido ante el Rayo Vallecano, aunque con cosas como las que han sucedido esta semana muchos padres se plantean si el fútbol es un lugar adecuado para los pequeños. Con muy poco en juego sobre el césped, porque la Liga ya está prácticamente terminada para los dos equipos, el foco estaba en las muestras de apoyo a Vinicius por parte del madridismo. Y no solo en el fútbol, también en el baloncesto, porque el equipo blanco jugaba ante el Betis la última jornada de la Liga Endesa y los jugadores de Chus Mateo aparecieron en el calentamiento con camisetas con el dorsal 20 y el nombre del extremo. «Es bonito lo que hemos visto, porque el racismo no tiene lugar en este mundo y lo que hemos hecho antes del partido está bien para demostrarle a todo el mundo que no tienen cabida cosas así», decía Camavinga sobre todos los homenajes a Vini, que vio el partido en un lugar de privilegio, al lado de Florentino Pérez en el palco presidencial.

Lo está pasando mal el futbolista brasileño y el club no le va a dejar solo. Primero una pancarta en el fondo sur con el lema: «Todos somos Vinicius», y después, todos los convocados en fila en el césped mostrando el dorsal 20 en su espalda. Vini se lo agradeció desde el túnel de vestuarios, y en el minuto 20, cuando el público rompió a aplaudir y a corear su nombre, el brasileño se levantó de su silla y agradeció el gesto.

No ha tenido ninguna duda Vinicius de quedarse en España y en el Real Madrid a pesar de todo lo que le está sucediendo esta temporada, pero después de lo que vivió en el Santiago Bernabéu estará un poco más enamorado del club de lo que ya confirmaba Ancelotti en la previa. Después de todo lo vivido en Chamartín, el brasileño contestó con un bonito mensaje de agradecimiento en sus redes sociales: "Los amo, gracias, gracias, gracias", escribió

Su compatriota Rodrygo cerró los homenajes con la celebración del gol del triunfo del Real Madrid, al quedarse parado y levantar el puño cerrado en plan «black power».

«Anímicamente está mejor, todo el apoyo que está recibiendo estos días es bueno para él. Si no tenía molestias en la rodilla jugaba seguro, vamos a ver si se puede entrenar y podemos meterlo el sábado. Hoy no podía jugar», decía Ancelotti sobre el hombre del día. No esperaba el técnico la decisión de Competición con la roja a Vinicius. «Me sorprendió. Revisaron lo que yo creo que era un error, porque el VAR no vio la secuencia entera de la expulsión de Vinicius, pero me parece una decisión correcta», seguía Carletto, que espera que lo que está pasando sirva de algo. «En estos días han pasado cosas que la sociedad, no solo el deporte, se ha concienciado, puede ser una gran oportunidad. Hay mucha gente inteligente, sobre todo en España, y si toman esas medidas se puede solucionar el problema pronto. Creo que lo del otro día no va a volver a suceder. Hemos tomado conciencia», cerraba Ancelotti.