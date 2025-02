Blanca Lavandeira: "La clave para compaginar hípica y estudios es no perder un minuto"

Blanca Lavandeira (9-5-2007, Madrid) es una de las jóvenes promesas de la hípica española en Concurso Completo de Equitación (CCE). La medalla de oro en el Campeonato de España hace cuatro años es la mejor prueba de su talento y determinación en la pista.

Empecemos por su trayectoria...

Comencé a montar muy pequeña, como con tres años, y de forma más continuada a partir de los siete. En 2018 entré en la Dehesa Militar y me admitieron en el equipo de competición de ponis con el que participé en dos Campeonatos de España. En 2021 pasé a caballos y empecé a montar a "Cassandrina", que es la yegua de mi entrenador con la que desde el principio me entendí muy bien. Ese mismo año, tras sólo seis meses con ella, ganamos el Campeonato de España de Infantiles. Desde ese momento empecé a competir en concursos de 1* y 2* tanto nacionales como internacionales fuera y dentro de España. Concursamos en Saumur en 2022, y tras un año de parón, porque me fui Estados Unidos a estudiar, retomé las competiciones en 2023. En 2024 he estado en Mata do Duque (Portugal) y Haras de Jardy (París), donde estuve obteniendo méritos para participar en el Campeonato Europeo de Juveniles.

⁠¿Por qué la CCE es la disciplina más dura?

Creo que todos los jinetes dirán que su disciplina es la más dura... el Completo para mí es la más compleja. Hay que practicar tres disciplinas distintas (Salto, Doma Clásica y Cross) e intentar ser muy regular en las tres. Cada jinete y cada caballo tenemos un punto fuerte, por lo que requiere enfocarse mucho durante los entrenamientos en tu punto más débil, que en mi caso es la Doma. Otra dificultad es que los concursos son muy largos, ya que acabas una prueba y tienes que preparar la siguiente, por lo que siempre suelen durar varios días. El afán por el Completo me lo inculcó mi entrenador desde que comencé. Creo que todos los que hacemos Completo coincidimos en que la adrenalina del Cross es inigualable y ninguna de las demás disciplinas la tiene. Además, el hecho de poder tocar las tres disciplinas te enriquece mucho y te aporta mucha experiencia porque siempre hay algo que aprender.

¿Cómo se organiza para compaginar estudios y deporte?

No hay mucho truco... consiste en no perder ni un minuto. Salgo de clase y me voy a la hípica directamente. Entreno y me vuelvo a casa a estudiar... me he acostumbrado a ser "búho" porque la tranquilidad de las últimas horas del día me permite concentrarme muy bien. Tengo mucha suerte porque en mi colegio, San José del Parque, siempre me han apoyado en mi actividad deportiva. Sobre todo cuando he tenido que faltar porque me he ido a concursar durante varios días. También trato de hacer vida normal y ¡salir con mis amigos!

¿Qué características ha de reunir un caballo de CCE?

Cada jinete tiene también su tipo de caballo... en mi caso puedo describir cómo es "Cassandrina". Es una yegua muy experta, valiente y entre ambas existe una gran confianza mutua. Mi entrenador define muy bien cómo debe ser un caballo de Completo: un mismo caballo que parezca tres caballos distintos según la prueba que esté realizando. Deben tener bastante soltura y buenos movimientos en la Doma. No necesitan ser unos saltadores en altura porque para el Cross no es necesario ni cómodo, pero deben de ser limpios, y siempre han de ir hacia adelante. La resistencia también es un punto muy importante, ya que un recorrido de Cross dura entre 5 y 8 minutos al galope saltando y el día siguiente tienen que saltar en la pista.

¿Qué importancia tiene la figura del entrenador?

Es la palanca que es capaz de sacar de ti y de tu caballo lo mejor de los dos. Yo monto con Juan Pedro Colucho, con quien tengo una relación de confianza increíble. "JuanP", como le llamamos, es un entrenador 360. Enseña todo lo que sabe de Completo, que es mucho, y además de entrenador es constructor internacional de recorridos de Cross. Además da lecciones útiles para la vida como el espíritu de sacrificio, la resiliencia, la tolerancia a la frustración...

⁠¿Qué planes tienes para esta temporada?

Es un año de transición, ya que será el último que "Cassandrina" va a competir, y cambiaré de caballo a una yegua nueva que hemos traído. Así que estamos enfocados en competir en marzo en Mata do Duque, y cerrar esta etapa en el Campeonato de España Juvenil, para después de este comenzar el nuevo proyecto con la otra yegua.

¿Y cómo se ve dentro de diez años?

Diez años es un plazo muy largo. Tenemos el proyecto de esta yegua nueva, que tiene unos orígenes fantásticos y promete mucho. En el plazo de cinco años la idea es seguir montando y compitiendo ya en la categoría de Jóvenes Jinetes, además de intentar conseguir la misma conexión que con "Cassandrina", pero ya en el nivel de 3*. Sin olvidar que paralelamente seguiré estudiando mi carrera universitaria... ¡Creo que con esto ya tengo tareas suficientes! Pero lo que tengo claro es que de aquí a 10 años seguiré montando sin importar lo que pase. Este deporte es pasión, es un modo de vida.