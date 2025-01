Mariano Martínez Bastida: "Me gané a pulso el estar en los Juegos"

El jinete de El Palmar, sí como Carlos Alcaraz ("él es un crack en el tenis y yo hago lo que puedo con los caballos", asegura), ha logrado el primer gran triunfo para la hípica española al imponerse en el Gran Premio del CSI 3* de Doha. Su binomio con "Belano" fue el gran perjudicado de la "trama de París" al quedarse sin Juegos Olímpicos. Mariano Martínez Bastida fue el único español que en 2024 se clasificó para la final de la Copa del Mundo en Riad y cerró el año en Londres con "Jup" imponiéndose en el Gran Premio Copa del Mundo de 1,60 en el mítico concurso inglés. Esta temporada no puede haber empezado mejor para él en Doha: dos segundos puestos en pruebas de 1,45 metros, un primer puesto en una prueba de 1,45 y la victoria en el Gran Premio del CSI 3* en el que compitieron 45 binomios. Sólo once pasaron al desempate y ahí se impuso Martínez Bastida con "Belano".

-¿Cómo están los caballos después de los últimos concursos?

-Londres es un concursazo, nunca había ido y tuve la suerte de ganar el Gran Premio. Creo que saltaron todos los caballos muy bien y en general, muy feliz. "Jup" ha demostrado al final todo lo que se iba diciendo durante el año, que el caballo era muy bueno, y ahora está dando sus frutos. Estar en un podio con Martin Fuchs, que es un súper jinete y quien ha ganado más Grandes Premios de cinco estrellas en el último año, y luego Henrik Von Eckermann, que al final es el número uno del ranking internacional desde hace 32 meses... estoy feliz por mí, por mis caballos y por los propietarios.

-¿Qué balance hace de la competición en Doha?

-El Tour de Doha surgió porque tengo planes para este año de saltar un poco en un equipo de Global Champions Tour y al haber estado ahí me invitaron a ir a los primeros concursos. Me he quedado fascinado con las instalaciones, los recorridos, las pistas... es increíble el Tour. Creo que volveré todos los años.

-¿Le recordó a la final de la Copa del Mundo de Riad donde fue el único español?

-La organización es muy profesional. Doha es más abierto, tienes más cosas para hacer y Riad era un poco cerrado. Sólo teníamos el hotel, el concurso y poca vida social. Esto es más como un Tour de aquí de España, como Oliva Nova o Andalucía Sunshine Tour, pero en unas instalaciones increíbles, muy a lo grande. No creo que allí, en Doha, el dinero importe para invertir en instalaciones.

-¿Qué planes inmediatos tiene?

-La idea es seguir en Doha. Tengo tres concursos de categoría cinco estrellas que quiero saltar y tengo a los caballos allí. Yo he venido a descansar aquí dos semanas, y vuelvo para allá. Después, supongo que haré México y Shanghái. Son las grandes citas, aunque entre medias pasaré por Oliva a hacer algún concurso.

-¿Cuál es la clave para tener tantos caballos -"Belano", "Jup", "Origi"...- saltando a primer nivel?

-Llevo dos años construyendo estos caballos y ahora empiezan a dar los frutos. "Belano" es un caballo ya muy contrastado, que lo tengo desde hace cinco años, y "Jup" y "Origi" llevan conmigo cerca de dos y empiezan a rendir a alto nivel, como esperábamos, porque creíamos mucho en ambos. Yo creo que el buen trabajo, el tener paciencia con ellos, la ayuda de "Belano", que me ha permitido no forzarlos y, a su vez, poder trabajarlos en pista o en concursos muy importantes, han hecho que hayan crecido tanto y que sean dos caballos muy importantes para mí y para España.

-Los cuidados son muy importantes para un caballo de alto rendimiento, ¿cómo los gestiona usted?

-Yo creo que el cuidado, el veterinario, la alimentación y el día a día del caballo son lo más importante. Soy una persona que ha nacido en una cuadra, mi padre se ha dedicado a cuidar caballos siempre. Con lo cual, tengo muy integrado el tema cuidado en cuadra y lo considero importantísimo.

-¿Estará en el Campeonato de Europa que se celebra este año en La Coruña?

-Creo que tengo los tres caballos bien, habrá que ver cuál llega en su mejor momento y que también quieran contar conmigo, ¿no? Al final, yo sigo estando a disposición de la Real Federación Hípica Española, por mí, por mis propietarios, y si cuentan conmigo, intentaré tener uno de los tres caballos en el mejor momento.

-Ese "quieran contar conmigo" nos obliga a remitirnos a toda la polémica de los Juegos...

-El tema de los Juegos venía desde muy atrás y que conmigo el jefe de equipo y el entrenador no tenían una sintonía muy buena. Creían muy poco en mí y en mis caballos y lo han demostrado durante todo el tiempo que han estado. Me hubiera gustado estar, pero no es una cosa que me vaya a cambiar ni mi pensamiento ni mi forma de trabajar, con lo cual no me afecta en nada personalmente. Creo que me dejaron sin la oportunidad que me había ganado a pulso en la pista. No fueron criterios deportivos los que conformaron el equipo.

-Quisieron meterle a última hora y usted dijo que no cuando le dijeron que Armando Trapote no iba...

-Bueno, es que con todo lo que había pasado entre nosotros y la relación que teníamos, no me veía en un ambiente que hubiera ido bien, seguro. Ya me pasó en el Europeo el año anterior: me llamaron cinco minutos antes y fue todo un poco un desastre. Yo soy un deportista y me gusta hacerlo lo mejor posible. Claro que hay concursos que te pueden salir mejor y concursos que te pueden salir peor, pero si no lo preparas bien y si vas en un ambiente que a lo mejor ya no es el que esperaba o un ambiente bueno, no me compensaba ir, la verdad.

-Y para los propietarios, porque un propietario que apuesta por la hípica y que ve que su caballo no va a los Juegos...

-Creo que en España la Federación y los organismos tendrían que trabajar para que los propietarios estuviesen contentos y hacer un plan para los jinetes, para los caballos que hay en España y para los propietarios, porque si no, al final lo que haces es cansar a los que hay y no entran nuevos propietarios. Es muy difícil tener una buena cuadra siendo una persona humilde como yo y yo lo he conseguido. Si no tienes propietarios que te apoyen, es imposible. Con la gestión federativa que se ha hecho anteriormente, es complicado que tengamos propietarios que decidan apostar su capital. Deberíamos mejorar en eso todos.

-¿Cree que llegará el cambio a la Federación?

-La verdad, no estoy muy informado del tema. No tengo ningún problema ni con la Federación que hay en este momento, ni con la que quiere entrar. Que gane el que se lo merezca y que trabajen por el deporte y por los deportistas.