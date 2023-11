El bombazo de Del Nido sobre el futuro más inmediato del Sevilla

El Sevilla FC vive una crisis deportiva cuanto menos delicada. El próximo cuatro de diciembre se celebrará la Junta General Ordinaria de Accionistas. Ahí estará el expresidente José María del Nido Benavente.

Más Noticias La última polémica de José María del Nido tras colarse en el palco

El mandatario habló en la Cadena COPE sobre la actual situación del equipo. "El equipo que llevo para que participe en el nuevo Sevilla que nacerá el día 5 de diciembre, es joven, potente, los mejores empresarios que he podido encontrar, y los mejores profesionales del sector. Todos sevillistas y con acreditada solera sevillana. El departamento de propaganda del Sevilla FC funciona muy bien. Tenemos dos resoluciones básicas favorables. Una: que en ningún estamento del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco me puede representar ni ejercer mi derecho de voto. Otra resolución, de lo Mercantil, en la que se dice que yo puedo votar y mi grupo, y todas las acciones agrupadas, en el cese y elección del consejo. Ahora, hemos impugnado hace unos 10 días la junta general del 27 de julio en la que se me privó del derecho de voto. Ha correspondido el viernes al Juzgado de lo Mercantil Número 2, y hemos pedido la medida cautelar a que se obligue al consejo que nos deje votar. Si esa medida nos la dan, y esperamos que resuelva antes del día 4, las posibilidades de nuestro grupo de vencer son solo del 100%", dijo.

"El día 5 de diciembre, empieza a andar un nuevo Sevilla. Tenemos un número de acciones que, por el capital social que tiene el Sevilla, es imposible de vencer. Si hay votación limpia, no hay ninguna posibilidad de que haya accionariado enfrente que nos pueda ganar. En la anterior junta perdieron todos los puntos del orden del día", deslizó.

"El consejo lo tengo ya. No he querido poner a los pies de los cabllos quién iba a formar parte. Llevaré un consejo de empresarios de primerísimo nivel y profesionales de primerísimo nivel. Hoy, en las redes sociales mías, se comunica el CEO de Migasa, Antonio Gallego, socio desde chico y accionista importante del Sevilla, que formará parte de ese elenco de empresarios de primerísimo nivel. Hay que acometer una nueva reestructura del Sevilla FC. Ya cogí una quincalla en 2002 y se disfrutan de los rescoldos de esa estructura, y vamos a configurar el mejor Sevilla de la historia, sin posibilidad de fracaso. Sin prisa, porque no tenemos la varita mágica de Merlín, pero sin pausa”.

"Cuando dije que al Ramón Sánchez-Pizjuán había que darle una patada y echarlo abajo, si se hubiera puesto en marcha el nuevo estadio, ya estaría terminado. El actual proyecto del consejo es un bluf, una utopía. La ley de sociedades de capital exige que tiene que solicitar el apoyo de la junta general. Hemos comunicado que en ningún caso vamos a aprobar el nuevo proyecto, y hemos pedido que paralicen, requiriendo notarialmente a las empresas participantes, cualquier tipo de gestión. La vamos a echar atrás. Tenemos un proyecto que no tiene nada que ver, hay que acometer cosas, ya hemos hablado con empresas americanas y alemanas que pueden dar nombre al estadio. El Sevilla tiene prioridades inmediatas que tiene que acometer. Cuando dije que la deriva económica era impresentable, que estaba entrando en una vorágine de números que no íbamos a poder soportar, me llamaron agorero. En los tres últimos años se han perdido 85 millones de euros, el 87% de los fondos propios, incrementando en un 55% los gastos de estructura, pasando a 80 millones, jugando Liga de Campeones. Hemos pasado de un valor de mercado de la plantilla, en tres años, de 418 millones a 187 millones de euros, de una inversión de 140 a 35 millones, el fondo de maniobra es negativo en 62 millones. Tenemos una crisis que no es coyuntural, sino estructural. O se mete la cizalla y se empiezan a recortar gastos, o entramos en causa de disolución. Hay una advertencia ya en el informe de auditoría. El Sevilla tiene un problema bastante más grande, tienen que entrar profesionales de los distintos sectores. Vamos a reestructurar las cuatro principales áreas. No puede tener 486 empleados, pasando de 387, con esos datos económicos. Lo primero que se hace es reducir gastos", aclaró.

El expresidente no tiene duda alguna de que volverá en este 2023 al Sevilla, algo que ya estuvo intentando sin éxito durante estos meses. “El Juzgado de lo Mercantil Número 2 conoce de la impugnación de la junta de 27 de julio de 2023, que presentamos hace 15 días. En ese procedimiento que estará incoándose hoy, hemos solicitado la medida cautelar de que se obligue al Sevilla FC a que nos permita votar el cese y nombramiento de nuevo consejo. Si nos la dan, que estamos confiados en que nos la van a dar, el consejo actual estará cesado”, zanjó.