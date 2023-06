El bonito mensaje del hijo de José Antonio Reyes a Sergio Rico

Las noticias acerca del estado de salud de Sergio Rico no son las mejores. Hace unos días, al portero español del PSG le habían quitado la sedación, para ver su evolución, pero ahora se la han vuelto a poner., según aseguró el parte médido: "Los médicos que atienden al portero del París Saint-Germain Sergio Rico han decidido sedarle de nuevo tras estar algunos días consciente, y su estado sigue siendo grave", decía. "Se encuentra de nuevo sedado y permanece en estado grave, ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos", mientras que "los especialistas de medicina Intensiva continúan vigilantes y a la espera de evolución". Lleva ya dos semanas ingresado en el Hospital Virgen del Rocío desde que un caballo le causara graves heridas en la cabeza en la Romería del Rocío.

El mundo del fútbol se ha volcado en él, se ha acordado de él y su mujer Alba Silva está recogiendo en las redes todo ese cariño, mientras intenta mantenerse fuerte. Su último mensaje en las redes fue para agradecer el homenaje que le hicieron los hinchas del PSG: "No puedo agradecerles lo suficiente todo el cariño demostrado a Sergio en estos momentos difíciles. Estoy seguro de que estará muy orgulloso de su equipo, del amor de sus compañeros y de los seguidores que cantaron su nombre de principio a fin. Seguimos luchando juntos para ganar esta batalla", escribía. Su hermana escribió también acerca de la fuerza de Alba: "Mi hermana, @albasilvat la pequeña de mi casa o al menos eso era lo q creíamos hasta que ha llegado el momento donde nos está demostrando a todos lo grande que es. Nunca ví tal valentía, esa lucha incansable y a pesar de todo esa fortaleza y positividad para afrontar un nuevo día", escríbía y hablaba de la buena pareja que hace con Sergio Rico.

"Siempre se os vio una pareja unida y enamorada y si algo nos estás dejando claro ahora es el infinito amor que sientes por tu marido. Sé de sobra que cuando él sea consciente de todo estará orgulloso de la mujer que tiene. Hermana tú miras al miedo de frente cada día y le plantas cara, lloras detrás de las paredes para no hacernos sufrir, te preocupas por nosotros a pesar de estar rota y cansada por dentro, papá no se equivocaba al decir que eras un angelito que había caído del cielo. Toda esta mala racha pasará y vendrá la calma que tanto necesitas y que tanto necesitamos estoy segura de ello, ya le has demostrado a Dios que eres una buena guerrera. Te admiro y te quiero mucho, siempre juntas contra viento y marea".

Otros de los mensajes más emocionantes ha sido el del hijo de José Antonio Reyes, el mítico jugador del Sevilla, que murió en un accidente de coche. Ha colgado una foto de él con Sergio Rico, cuando era un niño. "Mucha fuerza", le escribe.

El mensaje del hijo de Reyes a Sergio Rico La Razón

Ahora hay que seguir esperando para ver cómo evoluciona el portero. La sedación se le quitó porque estaba evolucionando favorablemente, a pesar de la gravedad en la que se encontraba. Ahora se le vuelve a sedar para ver si esa evolución continúa y pueden volver a intentar quitarle la sedación.