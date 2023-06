La crítica desde Francia a la mujer de Sergio Rico por lo que ha escrito en Instagram

La mujer de Sergio Rico, que continúa en el hospital desde el domingo, esperando su evolución, está usando las redes como alivio, como modo de recoger el cariño de la gente hacia el portero del PSG, que sufrió una grave accidente con un caballo en El Rocío. En el último post ha colgado un texto que le han mandado y ha respondido con un corazón. "Te lo enseñó, te enseñó a creer que sí. Por eso sé que sí, todos sabemos que sí, que vais a volver a deshacer maletas, que os quedan mil horizontes, que ha sembrado la inquietud pero va a volver a silenciar todo este ruido y te va a devolver la plenitud, porque sí, porque él es imbatible, porque este caos va a desaparecer, porque os espera el mundo entero, no importan los destinos, porque estáis juntos, porque lo apuesto todo al sí", escribe debajo de una foto de Alba Silva y Sergio Rico bailando. "albasi ¿Sabes por qué? Porque tu fuerza y la de todas las personas que lo queréis, que lo queremos, más la suya, no pueden ni van a fallar. Os quiero con el alma amigos, vamos fuerte!!!!!"", acaba un emocionante texto.

Es una respuesta a la imagen que Alba Silva había subido con Sergio Rico bailando y en el que escribía: "El mundo entero me espera contigo".

Sin embargo, las emocionantes palabras de la mujer de Sergio Rico no están gustando a todo el mundo. En Francia, donde juega el portero, ha habido personas críticas. Ha sucedido en un programa de radio, cuando un periodista comentaba el post más emocioante de Alba Silva: "Su mujer, Alba Silva, ha colgado esta mañana en sus redes sociales, en Instagram, una foto que se remonta a su boda en 2022: No me dejes sola mi amor porque te juro que no puedo, no sé vivir sin ti, te esperamos mi vida, te queremos tanto". De repente, Raymond Domenech, ex entrenador de la selección francesa de fútbol, saltó: "Y sinceramente, ¿es necesario que publique esto?".

"Que lo haga en las redes, me parece alucinante cuando se está en esa situación", continuó ante la sorpresa general. Todos aseguraban que ella necesitaba consolarse, sacarlo de dentro, que probablemente le ayude. Pera Domenech no cedió: "Ella le declara su amor a él, no hay necesidad de declarárselo a todo el mundo". Un periodista le dice que están viviendo días muy duros. Y Domenech contesta: "Entiendo que es difícil, pero ¿por qué ir y hacer alarde de ello?".

Es una crítica injusta, porque Alba Silva está llevando estos días durísimos con entereza, yendo al hospital, informando a la prensa cuando le pregunta y en las redes sólo está reflejando el gran amor que siente por su marido y el cariño que está recibiendo de tanta gente.