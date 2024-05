La bronca en la televisión al boxeador Antonio Barrul tras pegar a un maltratador en un cine de León

Felipe Martínez, presidente de la Federación Española de Boxeo (FeBoxeo) negó que tengan pensado sancionar al boxeador profesional Antonio Barrul, que el pasado 1 de mayo propinó varios puñetazos a un hombre que estaba increpando a una mujer durante la proyección de una película infantil en una sala de cine de León.

"No es cierto que se exponga a una sanción federativa", dijo Felipe Martínez a EFE. El púgil de 25 años reconoció lamentar la violencia empleada y que le cuesta ver el video de lo sucedido, pero recalca que no se puede permitir que un hombre maltrate a una mujer porque es algo inaceptable.

Según su relato, cuando había transcurrido algo más de media hora de la proyección de la película escuchó a un hombre que empezó a insultar a la mujer que le acompañaba e incluso pudo ver cómo "la enganchó por el cuello" y empezó "a forcejar" con ella.

"En el momento del forcejeo soltó un golpe que le dio a una niña que estaba al lado de esta pareja y que no tenía nada que ver con ellos", señaló Barrul, que precisó que "la madre de la menor se puso hecha una fiera y con razón".

Relató que se acercó para mediar y conminó al hombre a que abandonara la sala y que éste, lejos de deponer su actitud, en todo momento se mostró "muy agresivo" profiriendo todo tipo de insultos, por lo que pidió a los empleados del cine que avisaran a seguridad sin recibir respuesta.

Admitió que ante los insultos que recibía le "hirvió la sangre" y comenzó una pelea entre ambos, si bien subrayó que, consciente de que es un profesional del boxeo, en ningún momento le golpeó en la cara.

"Dirigí los golpes hacia el cuerpo y como llevaba un forro polar no creo que le hiciese demasiado daño", dijo Barrul, que insistió en que su objetivo en todo momento fue el de acabar con la situación que se estaba viviendo.

Aunque ha habido elogios, también se le ha criticado. La vicepresidenta de la Federación Mujeres Jóvenes, Raquel Pérez, aseguró en Europa Press que no se puede recurrir a la violencia, puesto que "no es la solución ante un problema estructural". "Nosotras entendemos que no se debe recurrir a la violencia en estos supuestos puesto que evidentemente no es la solución ante un problema estructural que encontramos en la sociedad como es el machismo", ha asegurado. Mientras, la abogada Beatriz de Vicente, en LaSexta ha sido más categórica: ""Yo comprendo que hay quien dirá: tolerancia cero. Por supuesto, tolerancia cero pero o que hemos visto no es una defensa. Lo que hemos visto es una agresión. Él mismo pide perdón", dijo antes de que en el programa "Más vale tarde", Barrul explicase su punto de vista: ""Intenté mediar hasta que pude, porque pega a una niña, pega a una mujer, me amenaza, me insulta, mi mujer llorando, mis niños llorando, yo intento decir que venga seguridad, que se marche, pero llega un momento que me entró un impulso al pensar que todo lo que había hecho y él seguía y no comprendía la gravedad de sus hechos y me vi en la obligación de enfrentarme a él", explicó Barrul, quien insistió en que no justifica la violencia.

De Vicente le contestó: ""Hombre, no sé si serás madre, que golpeen a tu hijo, no sé si tú le darías las gracias a ese hombre", le ha dicho. "Si es que el problema... si yo te entiendo, majo, el problema es que tú no te puedes tomar la justicia por tu mano y lo sabes porque al final este señor probablemente te acuse".