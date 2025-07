Davidovich - De Miñaur, hoy: horario y dónde ver online TV la final del torneo de Washington

Alejandro Davidovich buscará el primer título de su carrera en la final de Washington ante el australiano Álex de Miñaur. El malagueño ha disputado tres finales ATP (Delray Beach y el Abierto Mexicano este curso, además del Masters 1.000 de Montecarlo en 2022) y ha perdido las tres.

Así ve el andaluz la final ante De Miñaur: "Es un tipo muy, muy sólido. Lo conozco desde que éramos niños; sé cómo juega y él sabe cómo juego yo. Creo que ambos nos conocemos bien, conocemos nuestras debilidades".

Pese a haber nacido en Sídney, De Minaur pasó parte de su niñez en España y también cuenta con la nacionalidad española. "Al final, va a ser un partido diferente al de Shelton. Habrá peloteos largos. Él va a correr y yo también voy a correr mucho. Creo que va a ser un partido muy bonito de ver", añadió Davidovich.

El malagueño se deshizo en semifinales de Ben Shelton (número 8 del mundo) por 6-2 y 7-5 en solo una hora y 19 minutos en su semifinal del DC Open, un ATP 500 que marga el inicio de la gira de pista rápida en Estados Unidos rumbo al US Open. "Ben es uno de los mejores sacadores del mundo, yo he intentado restar de la mejor manera posible. Más o menos le puedo leer algo su saque", dijo Davidovich, que definió el servicio del estadounidense como "un misil imparable". "Sabía que iba a tener alguna oportunidad en su saque y tenía que mantenerme sólido en el mío, sin fallar una bola. Yo ser consistente y sabía que él iba a fallar", añadió.

La de este domingo en Washington será la tercera final de este año que dispute Davidovich después de las del Delray Beach Open y del Abierto Mexicano, con sendas derrotas. El malagueño dijo que uno de sus aprendizajes de esas finales ha sido "estar calmado" porque "cerrar los partidos no es fácil". "El momento ese de cerrar el partido me puse muy ansioso, al ver de cerca el trofeo, me aceleré y me puse nervioso", dijo, sobre la final en Delray Beach.

Tras su exigido cruce del viernes de cuartos de final contra Taylor Fritz, finalizado minutos antes de las 02:00 del sábado hora de Washington, Davidovich se fue a dormir a las 05:00 y se despertó después del mediodía para descansar para su semifinal. "Después del partido estuve una hora recibiendo masaje. Luego, fui con mi equipo al hotel. Cenamos, cada uno en su habitación. Me fui a dormir a eso de las cinco de la mañana y creo que me desperté a la una", explicó. "Fuimos a Starbucks a tomar un café. Pedimos comida a la habitación con mi esposa y me volví a dormir. No recuerdo bien a qué hora me desperté después, pero a las cinco de la tarde tomamos el transporte para venir aquí y me preparé para el partido", añadió.

La final de este domingo contra De Minaur se disputará, no antes de las 21:00, en el estadio del Rock Creek Tennis Center de la capital federal. El partido podrá verse en Movistar+.