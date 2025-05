Bruno Hortelano, de la zona mixta a la gloria

El 8 de julio de 2016 el Estadio Olímpico de Ámsterdam acogió la final del 200 de los Campeonatos de Europa de atletismo. En la calle seis, Bruno Hortelano (Wollongong, 18-9-1991). Poco más de 20 segundos después era subcampeón de Europa por detrás del local Churandy Martina después de una espectacular remontada en la recta, pero la carrera no terminó ahí. Pocos minutos más tarde, en la zona mixta, el español más rápido de todos los tiempos atendía a una periodista...

–¿Te has enterado de la descalificación de Churandy?

–¡No!

–¡Hay una descalificación!

–¡¡¡No!!!

–¡Joder, te lo juro!

–¡No!

–Sí, sí, sí. ¡Hay una descalificación!

–¡No, no, no, no... confírmamelo por favor!

Bruno se giró de inmediato y se fue corriendo por la zona mixta camino de la pista como campeón de Europa de los 200 con 24 años.

Aquello era la confirmación de las expectativas que despertó desde que era junior. Luego llegaron la plata en el relevo 4x400 en los Mundiales en pista cubierta de Belgrado 2022 y el bronce en la misma prueba en los Europeos de Berlín 2018. Sus marcas, todas ellas récords de España, hablan de un velocista de primer nivel: 100 (10.06 dos semanas antes del oro en Ámsterdam), 200 (20.04 en 2018) y 400 (44.69 en 2018)... pero en septiembre de 2016 sufrió un accidente de automóvil a la entrada de Madrid por la A-6 que le tuvo 21 meses de baja y frenó en seco su trayectoria. ¿A dónde hubiera llegado Hortelano sin aquel accidente? La respuesta del atletismo español es unánime: hubiera bajado de los 10 segundos en el hectómetro y de los 20 en el 200. Palabras mayores.

El español más rápido de la historia, que llevaba sin competir desde el 6 de julio de 2024, anunció su adiós a través de sus redes sociales. «Para los que han seguido mi carrera deportiva, ¡Gracias y hasta luego! Después de 15 años en el deporte internacional, he colgado mis zapatillas. Me retiro», publicó. «Me voy con el tanque vacío (he dado todo lo que he podido dar al atletismo), y con el corazón lleno», asegura. «Sí, he disfrutado como un niño volando en las pistas, pero los días más enriquecedores y mágicos los he vivido con Evelyne y nuestros niños. He soñado con victorias y récords desde la infancia, pero nada me enamora tanto como una sonrisa y una mirada de amor y ternura de mi mujer, de mi mejor amiga». El español más rápido de la historia se despide siendo un padre de familia feliz "de la mano de Evelyne, Nico, Chloe y Vega".