La mujer de Xavi apoya su marido en las redes y deja este dardo al Barcelona de Laporta

Joan Laporta ha despedido a Xavi Hernandez del Barcelona antes de que acabe LaLiga y tras haber asegurado que quería contar con él. Pero las palabras de Xavi sobre la situación del Barcelona le hicieron cambiar de opinión. Ha sido todo tan raro que ha conmocionado al mundo del fútbol. Xavi, una leyenda del club tanto como jugador como entrenador, ha dejado una huella imborrable en la historia del Barcelona como futbolista, no como su entrenador. La decisión ha sorprendido y dolido y ha provocado varias reacciones como la mujer de Xavi, Nuria Cunillera, que ha expresado sus sentimientos en Instagram.

Cunillera, expresó su orgullo y amor en una emotiva respuesta a la elegante despedida de Xavi. El entrenador, en las redes, dio las gracias a todos los que han trabajado con él: "A la afición, a los jugadores, al staff, a los empleados del club, al Presidente, a la Junta Directiva, a los directores deportivos...", dice Xavi en su carta de adiós, en la que se asegura que como culé irá a animar al equipo allá donde juegue.

"No puedo estar más orgullosa de ti. Enhorabuena por todo lo que has conseguido (que no era fácil)", asegura Nuria, dejando ese pequeño mensaje, para que cada uno lo analice como quiera. Hay que recordar que la salida de Xavi es por confirmar que entrenar al Barcelona en estos tiempos de crisis económica e institucional no es sencilla. "Eres el mejor, y los que te conocemos lo sabemos bien. Un ejemplo en todo y siempre fiel a tus valores. Único. Te quiero", escribió Nuria, resaltando las cualidades que han definido a Xavi a lo largo de su carrera.

Nuria Cunillera, quien siempre ha estado al lado de Xavi en las buenas y en las malas, es una figura destacada en su vida. Nuria, nacida en Sabadell, es periodista y ha trabajado en diversas áreas de la comunicación y el periodismo. Conocida por su discreción y elegancia, ha mantenido un perfil relativamente bajo a pesar de estar casada con una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial.

La pareja se reencontró en 2012 y se casaron en julio de 2013 en una ceremonia privada a la que asistieron amigos cercanos y familiares. Desde entonces, han formado una familia y han afrontado juntos los retos que trae la vida en el deporte de élite. Nuria ha sido una presencia constante y un apoyo firme para Xavi, ayudándolo a sobrellevar la presión y las exigencias de su carrera profesional.

Más allá de su relación con Xavi, Nuria ha construido su propia identidad, combinando su vida familiar con su carrera profesional y su papel como madre. Su capacidad para equilibrar estos aspectos de su vida es testimonio de su fortaleza y determinación.