El vídeo viral del silencio de Guti en "El Chiringuito" tras la derrota del Real Madrid

Tras la derrota del Real Madrid ante el City, José María Gutiérrez "Guti" fue contundente en "El Chiringuito". La tertulia empezó con las cámaras enfocando al ex madridista en un inicio nunca visto y durante varios minutos solamente se apreciaba el silencio y la desolación del tertuliano. Con lágrimas en los ojos y una cara de aficionado totalmente abatido, muchos seguidores quisieron poner de ejemplo a Guti para entender el sentimiento que ellos también tenían. El ex jugador madridista se había mostrado optimista programas antes con las buenas sensaciones que tenía de cara al encuentro ante el conjunto entrenado por Guardiola.

Guti se mostró crítico con la imagen del equipo. "No he visto en ningún momento al Real Madrid. ¿Cuál era el plan de partido? Se sabía que el Madrid no iba a tener el balón y ese fue el error... Intentar salir de tú a tú al City. Las opciones pasaban por hacer largo el partido. El City te llega mucho. Hubo rachas del partido donde el Madrid presionaba arriba, pero no de manera organizada y eso despista al jugador. El City hizo todo perfecto y el Madrid no supo sacar sus virtudes. Contra otros equipos, el Madrid sí puede ganar en posesión, pero al City no. El equipo estuvo francamente mal, salvando a Courtois. Esto es cosa de todos... no es algo solamente de Ancelotti", dijo.

Por otra parte, también hay que destacar que Josep Pedrerol insistió en la humillación que supone para el Madrid caer en semifinales de esta manera. Tomás Roncero también fue en esta misma línea argumentando que el Madrid no murió de pie, al igual que sí hizo en otras ocasiones. Estas sensaciones también llegaron desde el propio vestuario. Carvajal quiso dar la cara en Movistar. "El rival ha sido superior. Nos ha faltado un poco de, no te diría actitud, pero sí hemos echado el culo atrás pronto. Tras el descanso fuimos hacia delante y tuvimos nuestros mejores minutos. Volveremos más fuertes y trabajaremos para estar en otra final el año que viene. Sabíamos que este campo es muy difícil. Después de las sensaciones de la ida, pensábamos que íbamos a tener un partido mejor con balón. Queremos quedar lo más arriba posible y el 4 de julio valoraremos la temporada. Hay que levantar la cabeza porque queda mucho y tenemos a gente muy joven que tiene muchas ganas de conseguir más éxitos", afirmó.