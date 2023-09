Campazzo, "¡qué bueno que viniste"!

Mucho antes de mediados de julio, cuando se hizo oficial el regreso de Campazzo, en el vestuario del Madrid ya se había celebrado el retorno del base argentino. El entusiasmo salpicaba a toda la sección de baloncesto. De los pesos pesados del grupo a los que no habían jugado con él y, por supuesto, al cuerpo técnico. «¡Qué bueno que viniste!», publicó Llull en X (la red social antes conocida como Twitter) después de levantar la reciente Supercopa. El capitán reflejaba el sentir de compañeros, entrenadores y club en general. Han salido cuatro jugadores sí (Williams-Goss, Hanga, Randolph y Cornelie), pero ha vuelto el «Facu». Barcelona y Unicaja fueron sus primeras víctimas. Al Barça lo mareó en el tercer cuarto y a los malagueños los desbordó en unos minutos del último cuarto para embolsarse su tercer MVP de una Supercopa.

Ese fue su duodécimo título con el Real Madrid, aunque él pensara que «sólo» sumaba diez. Si los compañeros están encantados, él no se queda atrás. La aventura en la NBA no salió como esperaba: 138 partidos sin asentarse en la Liga estadounidense después de algo más de dos cursos. El paso por el Estrella Roja la pasada campaña fue poco más que una anécdota. «Tenía muchas ganas de volver aquí y cuando llegué parecía que nunca me había ido. La misma gente, los mismos compañeros, las mismas bromas en el vestuario y cuando estás en un equipo de tremendo nivel las oportunidades para pelear por cosas importantes llegan», aseguró tras levantar el primer título de la temporada.

Campazzo conoce bien los entresijos del club. «Aquí no se piensa en lo que pasó atrás, se piensa en el siguiente reto. Ahora tenemos que construir, confiar en el entrenador, en nosotros y prepararnos para llegar en óptimas condiciones para el siguiente partido en el que se pueda ganar otro título», asegura el base de un equipo que se estrenará el domingo 24 en Liga Endesa ante el Casademont Zaragoza en el WiZink Center.

A los reencuentros con los clásicos de la plantilla se suma la presencia de varios jugadores con los que no había compartido cancha hasta hoy como el «Chacho», Musa, Hezonja... «Es una temporada muy larga y es importante conocernos bien. Estoy en eso con los nuevos compañeros. Tengo que saber qué les gusta, con qué jugada se sienten cómodos porque mi objetivo es que les guste jugar conmigo, eso lo disfruto mucho», comenta.

Chus Mateo, lejos de su habitual estoicismo, está encantado con el regreso del argentino. «Facu se había marchado y había dejado la pieza del puzzle un poco vacía. Ahora se ha rellenado ese hueco y los roles están más definidos. Alguien que transmite esa alegría en el juego, esas ganas de ganar, esa ambición defensiva y ese hambre voraz cuando está atrás en defensa... es magnífico», comentaba pocos después de ganar la Supercopa en Murcia.

El equipo ofreció durante bastantes minutos un rendimiento impropio para estar en el mes de septiembre. «Tuvimos momentos muy buenos en ataque y momentos muy buenos en defensa. Hambre, ganas e ilusión hay», comenta el entrenador.

Para el Barça, que se estrena mañana en el Palau con el derbi ante el Joventut, todo –la Supercopa, el momento de forma del «Facu»...– llegó demasiado pronto. Las incorporaciones en la plantilla (Brizuela, Joel Parra, Jabari Parker y Willy) y en el banquillo (Roger Grimau) está por ver cómo se adaptan. «Ahora nos falta un poco de todo», reconocía Juan Carlos Navarro en Murcia. Quizá una de las soluciones para acabar con ese «un poco de todo» y frenar a Campazzo sería el regreso de Ricky Rubio al Palau, aunque esa es otra historia.