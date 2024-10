El campeón de Europa que prefiere antes a Lamine Yamal que a Vinicius

Marcos Senna, campeón de Europa con la Selección Española en 2008, ex jugador del Villarreal y actual embajador del ‘Submarino Amarillo’ será una de las estrellas del deporte invitadas al ‘American Dream by AWEX Education’, el evento más importante de España en la captación de talento en la que más de 20 instituciones educativas del Top 100 de EEUU ofrecerán entre dos y seis millones de euros en becas deportivas para estudiar en Norteamérica a aquellos chicos de entre 12 y 18 años que participen en esta cita. Este ‘show’ al más puro estilo americano se realizará en Tenple, en Villaviciosa de Odón, antigua sede de la Academia Internacional de la NBA y LaLiga.

Junto a Senna, acudirán el ex NBA Maciej Lampe o referentes de la Industria del Deporte como Martina Oliva (CEO de Woman Goal) o integrantes de ADESP (la Asociación del Deporte Español que aglutina a 63 de las 64 federaciones deportivas de España). “Para mí es un privilegio ser participe en este proyecto de AWEX Education que da grandes becas [una media de 30.000 euros] a chicos que no tienen oportunidades financieras de estudiar en EEUU”, comentó Senna.

En este evento en Villaviciosa de Odón los asistentes (pueden apuntarse a través del site www.awexeducation.com) tendrán la oportunidad de departir con todos estos participantes. A Senna le genera especial ilusión verse con ellos. “Coincido con ellos durante los eventos y se les ve. Se les ve ilusionados y con la sensación de que es una oportunidad buenísima. Única en la vida. Se le ve a los chicos y a los padres. Yo les animo, que vayan adelante, que se atrevan”, añade un Senna que sabe perfectamente lo que es vivir en Estados Unidos. Se retiró en Nueva York, en el Cosmos donde coincidió con Raúl González.

Su visita a este evento se producirá poco después de que el Villarreal acuda al Santiago Bernabéu en partido liguero que para los castellonenses es partido especial. Su buen arranque de Liga les hace tener esperanzas de encaramarse a los puestos altos de la tabla y puntuar ante el Real Madrid es siempre una inyección de ánimo en este objetivo. Senna acudirá al Paseo de la Castellana en su condición también de embajador del ‘Submarino Amarillo’.

“Yo del Real Madrid ficharía a cualquier jugador. Es que tienen a los mejores. Aunque quizá alguno no se adaptaría a nuestra metodología”, bromeó en su inicio de análisis para AWEX Education de este partido. “Pero por darte un par de nombres, mira… me quedo con Luka Modric. ¿Qué tiene 39 años? ¡No importa! Es el jugador que siempre ficharía para el Villarreal. Sólo con estar en el campo, aunque no tocase ni un balón, que lo dudo, ya hace mejor a sus equipos. Soy un gran fan suyo. Después te diría también Rodrygo por su manera de jugar”, comentó el hispano-brasileño a propósito de los dos futbolistas que más el atraen de un Real Madrid en el que juega Vinicius, para Senna, claro candidato al Balón de Oro.

“Sin ninguna duda Vinicius estaría en mi top-3 de candidatos a mejor jugador del mundo la temporada pasada. Lleva ya algunas temporadas buenísimas. También meto a Rodrigo, del Manchester City, que por desgracia se ha lesionado. El tercero quizá llama la atención pero yo metería a Mbappé. Porque el año pasado es verdad que no ganó nada realmente top, como una Champions o la Euro, pero es un jugador que entra seguro. Es diferencial siempre”, continuó un Senna que, sin embargo, ahora pone un paso por delante en sus preferencias a Yamal.

“Los dos son grandísimos jugadores, pero a mí me agrada mucho más Yamal. El motivo es que tiene pausa. Cuando me preguntaban antes a quién prefería, si a Messi o a Cristiano, yo prefería siempre a Messi por eso, por la pausa. Tenía más presencia en el juego. Más diversidad en el pase… otras cosas”, empezó su análisis comparativo Senna sobre ambas estrellas del Real Madrid y el FC Barcelona.

“Vinicius a veces saca pases que son brutales. El otro día le dio uno a Rodrygo con el Espanyol que parecía que lo había dado Modric… pero Yamal la pega mucho mejor y en el uno para uno llena más lo ojos. Si ya tuviera la velocidad de Vinicius sería el regateador perfecto”, fantaseó Senna.

El ex mediocentro del Villarreal estuvo presente en el último partido oficial que jugó Zinedine Zidane con el Real Madrid en 2006. Sabe perfectamente cómo jugaba la leyenda del Real Madrid y es de los futbolistas que mejor puede comprar al galo y a Bellingham. El inglés suele ser colocado como un calco moderno de Zizou. Senna está de acuerdo… pero no del todo.

“Son dos jugadores parecidos. Por posición, por estatura… quizá la gente los compara por todo eso y por estar en el Real Madrid. Pero son carreras diferentes. Seguro que Bellingham estará, como Zidane, en el ‘hall of fame’ del fútbol mundial. Y esta última temporada ha dado un salto de calidad. Ganó una Champions y llegó a la final de la Euro. Aunque no la ganara… Será un top mundial”, insistió.

Esa Euro que perdió Bellingham se la ganó en la final España contra pronóstico y con un despliegue de fútbol que recordó al que hizo hace una década alguno de los combinados gloriosos que encarrilaron Eurocopa-Mundial-Eurocopa entre 2008 y 2012. En el primero participó Marcos Senna que, en la comparativa, cree que su generación está un paso por delante de la actual.

“Si hubiera un España de 2008 contra un España de 2024, quizá ellos lograrían empatarnos”, bromea el hispano brasileño. “Ahora en serio, son épocas distintas. Esta selección, con mucho mérito y gran fútbol ha merecido ganar la Eurocopa. Y eso que había equipazos como Alemania o Francia. Pero ha llegado a la final eliminando a los mejores para ganar a Inglaterra. Las comparaciones en caliente no creo que funcionen. Hay que dejar pasar los años”, analizó.

En 2006 (Mundial) y 2008 (Euro) Senna compartió vestuario con Andrés Iniesta. Ahora, en cierta medida, vuelve a pasar lo mismo, porque Senna es embajador de AWEX Education, una Startup alicantina integrada con la empresa T3N Sports and Investment para promover el deporte y la educación en España. En este proyecto del centro Tenple están ligadas figuras de talla mundial como el mismo Andrés Iniesta, Aleix García, Pierre Oriola o Pablo Laso.

Con la retirada de Iniesta, Senna tiene claro que dice adiós uno de los mejores jugadores de la historia. “Andrés debería haberse llevado al menos un Balón de Oro, el de 2010. Es una referencia mundial, ya no sólo española. Le ha llegado el momento. Es de esos jugadores que jamás deberían dejar de jugar. Siempre ha sido una pasada. Como jugador y como persona. Una gozada”, concluyó su análisis para AWEX Education.