Las reacciones de la prensa mundial a la derrota del Real Madrid

El Real Madrid no pudo remontar un partido ante un Lille que dio una exhibición tanto en la faceta defensiva como a la hora de intentar atacar con peligro. El equipo entrenador por Ancelotti suma así su primera derrota en esta nueva edición de la Champions. El Real Madrid llevaba sin perder un partido de fútbol oficial desde el 18 de enero de 2024, aquello fueron los octavos de final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid por 4-2.

De tal modo, también se pone fin a los 14 partidos de Champions que llevaba el equipo blanco sin caer incluyendo, evidentemente, la pasada final ante el Borussia Dortmund o partidos tan complicados como los dos disputados ante Manchester City en los cuartos de final o los otros dos de semifinales ante el Bayern de Múnich. Muchos fueron los tertulianos y los medios de comunicación que quisieron analizar el encuentro.

"Hoy he echado de menos a Modric, a Kroos, a un jugador parecido... Y creo que Tchouameni, Camavinga y Valverde son demasiado músculo, demasiada dureza y no son los adecuados para este estilo de juego del Real Madrid", dijo Pedja Mijatovic. "Noche negra", titula el Marca. "El derbi sale caro", señala AS. "Con un inmenso Lucas Chevalier, Lille logra una hazaña al dominar al Real Madrid en la Champions", asegura L'Equipe. “Dentro de 20 años podré decir que gané al Real”: la alegría del Lille tras su hazaña ante el Madrid", dice L'Parisien haciendo referencia a la frase de varios jugadores franceses.

En Francia, los medios locales del Lille señalan a Mbappé como uno de los culpables de esta derrota. "No estuvo enchufado en el partido. Este no era el mismo jugador que en el PSG". "Mbappé no puede con el Lille". "Mbappé lo intentó sin éxito", son algunos de los titulares que más se repiten en la prensa francesa.

El Real Madrid quiere pasar página este sábado ante el Villarreal en un partido que puede servir para olvidar desde ya el mal resultado de la Champions. Los de Ancelotti no empezaron la temporada de la mejor manera posible, pero si por algo se caracteriza el actual campeón de Europa eso es por remontar este tipo de situaciones complejas.