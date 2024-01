La canción de un tertuliano de "El Chiringuito" sobre el Barça

El Chiringuito viajó a Zaragoza para grabar el programa en directo. Uno de los momentazos fue cuando Alfredo Duro cantó la famosa canción del "Barça al carrer". "Igual que Aytekin al PSG, el Athletic manda al Barça al carrer", repetía el tertuliano. El público aplaudía a Duro mientras que este seguía cantando.

Es una realidad: la dura derrota del Barça en Copa del Rey deja al club culé en una situación crítica. Los de Xavi se aferran a la Champions como única vía de escape para salvar una temporada que, en casi ningún momento, no ilusionó.

El periodista de "El Chiringuito", Edu Aguirre, también habló sobre Xavi Hernández. "El proyecto de Xavi ya ha terminado. No funcionó", dijo el tertuliano. "Jota Jordi está defendiendo a Xavi. Hoy es el primer día del nuevo Barça. Ha fracasado el modelo Xavi. Xavi no es el nuevo Guardiola. Necesitan un nuevo entrenador", avisó.