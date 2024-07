La cantera de la hípica española, en el mejor momento de su historia

La cantera de la hípica española atraviesa el mejor momento de su historia. A la plata del equipo juvenil de Salto de Obstáculos en el Campeonato de Europa se han sumado tres medallas más, dos oros y un bronce, en una cita continental sin precedentes.

Olivia Álvarez García conquistó el oro individual en categoría juvenil. Sin cometer ningún derribo en el campeonato, Olivia se colgó la medalla más preciada a lomos de "Gazquine Tag". Repetía así un hito familiar, el mismo que consiguiera su tío, el olímpico Sergio Álvarez Moya, hace 23 años. En la final individual también estuvo otro asturiano, Pablo Santiago Artime, que fue vigésimo segundo. "Se lo dedico a toda mi familia, a todo el equipo que tengo y que hace posible que pueda cumplir mi sueño, pero en especial a mi padre que es el que estuvo peleando conmigo desde el principio y al que se lo debo todo", aseguraba Olivia a LA RAZÓN. "La clave diría que fue mantener la calma dentro de lo posible, confiar en el caballo y esperar lo mejor", comenta. Olivia sólo tiene palabras de elogio para "Gazquine Tag": "No tengo palabras para describir a mi caballo, de verdad, le quiero tanto, tanto... Es el mejor del mundo, lo da todo por mi cada vez que salimos a la pista, es súper limpio y el power que tiene para seguir adelante siempre es de otro mundo", afirma la asturiana.

Olivia tiene ahora el foco puesto en la competición internacional que hay en Gijón en agosto y culminará el verano en el Campeonato de España.

En la categoría Children hubo dos medallas para España. Aleksandra Hearst con "Corelien"; Paula Regil Cuñarro con "Erald Saugets"; Lucas Morote Soria con "Gabriela Manciaise" fueron los artífices del bronce español por equipos. Charlize O’Connor Cabau tuvo que retirarse por temas de salud de su caballo, pero en palabras de Reyes Martín, Jefa de equipo, "animó y apoyó como la que más". Gran Bretaña ganó el oro y Bélgica fue plata en una categoría en la que los jinetes no superan los catorce años de edad.

Podium Children, Chacco

La participación española se cerró con broche de oro al obtener Aleksandra Hearst la medalla de oro individual en esta categoría. "Para llegar aquí hemos hecho tres Copas de Naciones y hemos corrido toda la temporada circuito internacional específicamente pensando en el Campeonato. Estuvimos en la Global Champions Tour de Mónaco hace dos semanas donde este mismo caballo fue tercero en una prueba y después nos concentramos en Barbizon (Francia) hasta llegar al Campeonato. Creía que tenía opciones de hacerlo muy bien, pero no soñaba con ganar. Uno de mis puntos fuertes, según mi profesor, es que tengo nervios de acero en pista", comenta Aleksandra. Y define a su caballo: "No es muy explosivo, pero es muy seguro. Quizás no sea brillante para el espectador, pero es un auténtico crack, sabe perfectamente donde está la barra, nunca derriba y luego tiene un tranco muy bueno como ha demostrado en Holanda, ya que ha sido el caballo más rápido en todas las pruebas que ha hecho en la final".

"La victoria se la dedico a todo mi equipo, especialmente a mi padre que es el que ha hecho posible que llegue aquí, a mi entrenador Juan Casadevall con el que empecé desde que estoy en esto de los caballos y siempre ha creído en mí y en mi groom -moza de cuadra- Marga, mi familia, especialmente a mi hermano Oliver que, aunque no monte, viene a muchas de mis competiciones para apoyar- Estas medallas son de todos", afirma Aleksandra emocionada.

Sello asturiano

Los dos finalistas individuales en juveniles, Olivia Álvarez y Pablo Santiago Artime, son asturianos. El caballo de Aleksandra llegó por mediación de Miguel Yenes, tratante asturiano, al igual que el de Pablo Santiago Artime. La gran mayoría de caballos que dan éxitos a España tienen siempre detrás el sello de Miguel Yenes y Jacques Couperie.

Reyes Martín, Directora de Salto de la Real Federación Hípica Española, se muestra emocionada por el balance de dos oros, una plata y un bronce en los Europeos. "España tiene garra, tesón, fuerza y sabe crecerse en las dificultades. Así son nuestros Children y así lo hicieron nuestros Juniors. Los más pequeños del equipo repitieron el recital. Han sabido sufrir y sobreponerse a una temporada llena de sinsabores y complicada. Han tirado de orgullo y nos hemos subido al podio por equipos y el oro individual", asegura Reyes Martín. "Las familias son el soporte principal en cualquier deporte. Exige dedicación, compromiso y muchos fines de semana", declaraba orgullosa la responsable federativa.