Carla Aguirre, mucho más que una veterinaria

Carla Aguirre es la presidenta de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos (AVEE). "Desde que en un campamento me monté por primera vez en un caballo con 12 años, supe que quería trabajar por y para ello. Al principio no sabía muy bien cómo, pero guiada por mi madre que me apoyó para ser veterinaria y posteriormente por mi padre para que me especializase en caballos si tanto me gustaban, y así lo hice. Desde que terminé veterinaria en septiembre de 2000, he dedicado mi vida a formarme y trabajar por y para los caballos", asegura desde Murcia.

"Cada vez es mayor la profesionalización del sector, pero hay que seguir avanzando", comenta. Su mayor reto ha sido la realización de la Diplomatura Europea en Medicina Interna Equina por el alto nivel de conocimientos, dedicación y estudio que el título exige. Es el grado más alto de especialización en veterinaria.

La figura del veterinario tiene una misión "complicada" en el tema de la compra-venta de caballos. "Para que un caballo pueda ser correctamente revisado para pasar una compra-venta, lo ideal es realizar primero un examen clínico completo. Si este examen es apto hay que realizar el número de radiografías pertinentes en función de a lo que vaya a ser dedicado el caballo y el nivel que se le vaya a exigir", detalla. Jerez acogerá del 19 al 21 de febrero el Congreso Anual de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos y allí el tema principal será el examen compra-venta con ponentes de primer nivel mundial. No es lo mismo un caballo de paseo que uno dedicado a hacer doma, salto, completo o vaquera de nivel medio o alto. En las compra-ventas como tal no existe intrusismo profesional en general, pero hay muchos otros ámbitos de la veterinaria equina que sí existe", comenta.

Carla es la primera mujer que lidera la AVEE: "Es un honor y un colofón a mi carrera profesional. A través de la asociación ofrecemos a todos los clínicos especializados en équidos de España, la posibilidad de seguir formándose al más alto nivel, estar unidos ante adversidades y compartir objetivos comunes de mejora que esta especialidad y ejercicio profesional requieren". Carla busca "a corto plazo mantener todos los objetivos formativos que tiene la asociación a través de una formación continuada mensual que se realiza mediante webinars; mantener e internacionalizar el Congreso Anual; mantener bianuales el congreso de Hospitales y Odontología; consolidar el curso AVEE Junior para estudiantes de últimos cursos con interés en clínica equina y que el año pasado reunió a más de 120 estudiantes de veterinaria en Córdoba. Y además reacreditar a los Certificados Españoles en Équidos, la única especialización intermedia en caballos reconocida por el Consejo que existe en España y terminar de instaurar estas certificaciones con sello europeo".

Carla también resalta la importancia de la revista "Equinus": "Queremos convertirla en un referente de publicaciones de équidos de habla hispana". Y a largo plazo apuesta por "desarrollar una aplicación para nuestros socios y con difusión internacional de hallazgos radiológicos y sus valoraciones para la realización de exámenes compra venta; desarrollar un buscador de medicamentos sólo de équidos donde los clínicos puedan apoyarse para el desarrollo de su actividad diaria, ya que con la nueva ley del medicamento cada vez el uso de diferentes sustancias y medicamentos se encuentra muy limitado; iniciar la andadura de AVEE internacional para dar la posibilidad a todos esos clínicos de équidos que desarrollan su actividad en Europa o en Hispanoamérica que tengan también la posibilidad de ser socios AVEE".

Para Carla, "lo más importante para un veterinario es la vocación clínica, sin eso es imposible llegar a ser bueno. Es muy importante tener la generosidad de dedicar un número de horas infinito de tu vida a ellos, pero sobre todo seguir disfrutando con lo que haces y aprendiendo cada día", asegura.