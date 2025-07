Carlos Gimeno y una plata histórica para España en saltos de gran altura... pero insuficiente: "Estoy triste"

España suma doce medallas en los Mundiales de natación. Nueve en natación artística (cuatro oros, dos platas y cinco bronces), dos en waterpolo (oro y bronce) y la histórica plata que la pasada madrugada Carlos Gimeno conquistó en saltos de gran altura. Gimeno es el primer español en subir a un podio mundialista en la disciplina donde los saltos se realizan desde una plataforma de 27 metros.

Gimeno no terminó satisfecho con el resultado porque había encabezado la competición desde la primera ronda de saltos. "Estoy muy triste. Va a ser duro reponerse de esto, pero volveré", señaló el canario nada más concluir la competición. Y es que Carlos Gimeno accedió a la final con la mejor puntuación de todos los participantes y parecióque se aseguraba el oro tras un espectacular penúltimo salto.

Un quíntuple mortal hacia atrás en posición encogida que le valió al español, de 35 años, una nota de 143,10 puntos, que sirvió a Gimeno para consolidarse en la primera plaza de la clasificación con un total de 310,50 unidades. Casi veinticinco más -24,70- que el estadounidense James Lichtenstein, cuarto el pasado año en los Mundiales de Doha, segundo con un nota de 285,80 puntos, y treinta más que el mexicano Jonathan Paredes, ganador de una plata y dos bronces mundiales. Más atrás quedó todavía el rumano Constantin Popovici, campeón del mundo hace dos años en Fukuoka, en Japón, que a falta del último salto, se vio relegado a la cuarta posición con una puntuación de 267,70 unidades, 42 menos que el grancanario.

Las diferencias situaban a Carlos Gimeno, ganador este curso de la segunda etapa del Circuito Mundial disputada en la localidad italiana de Polignano a Mare, como el máximo favorito para alzarse con el triunfo, dada la seguridad que había mostrado en todos y cada uno de sus saltos. Pero las medallas son muy caras y más en un Mundial, como dejó claro el rumano Constantin Popovici, que puso el acceso al podio carísimo, tras cerrar su serie con un espectacular triple mortal y medio hacia atrás con tres tirabuzones. Un monumental salto que permitió a Popovici auparse a la primera plaza provisional con un puntuación total de 408,70 puntos, que obligaba a mostrar su mejor versión al mexicano Paredes, el estadounidense Lichtenstein y el español Gimeno.

Marca que el mexicano Jonathan Paredes, que no se había bajado esta temporada del podio en las pruebas de la Copa del Mundo, no pudo superar, tras tener que conformarse con una nota final de 407,40 unidades, pese a las magníficas sensaciones que dejó con el salto con el que cerró su concurso. Quien sí pudo superar al rumano fue el estadounidense James Lichtenstein, que presentó su candidatura a la medalla de oro con el quíntuple mortal hacia atrás que realizó en su tentativa final y que disparó al norteamericano hasta los 428,90 puntos.

Una marca que obligaba a Carlos Gimeno, de 35 años, a sumar, al menos, 118,40 puntos en su último tanto para conservar la primera plaza que había ocupado desde la primera jornada de competición. La cifra que parecía al alcance del saltador español, que ya el jueves logró una nota de 142,80 unidades con el cuádruple mortal y medio hacia atrás con salida en equilibrio, una de las especialidades del canario, que Gimeno eligió para cerrar su participación en Singapur.

Pero a diferencia de lo ocurrido a lo largo de todo el concurso Carlos Gimeno no logró una entrada limpia al agua, lo que no pasó desapercibido para los jueces, que le otorgaron 114,80 puntos. La nota dejó a Gimeno a 3,60 unidades del primer escalón del podio. Su mejor resultado en unos Mundiales había sido la sexta plaza que logró en 2023 en Fukuoka. La plata no oculta el sensacional trabajo del saltador canario en Singapur, donde ha hecho historia para la natación española desde la plataforma de 27 metros.