Carmen Bernal: "Representar a España es un sueño hecho realidad"

En la vida deportiva de un jinete siempre hay momentos que marcan un antes y un después. Para Carmen Bernal, el Campeonato de Europa de Menores que se celebra del 7 al 13 de julio de 2025 en Riesenbeck (Alemania) será uno de ellos. La joven amazona debutará en esta prestigiosa e importante cita internacional dentro de la categoría Children, representando a España con una firmeza, ilusión y madurez que sorprenden en alguien que da sus primeros pasos en la más alta competición internacional.

Formará parte del equipo nacional junto a Carmen Barinaga Mas, con "Danaide de Rueire", Javier Catalán Conde con "Gismo de Pravia", Vicente del Campo de Jove con "Contina del Maset" y Lucas Morote Soria con "Carera des Brimbelles". Un conjunto con talento.

Cuando recibió la noticia de su convocatoria, Carmen sintió que todo el esfuerzo había valido la pena. "Fue una emoción enorme. Representar a España en un campeonato así es un sueño hecho realidad. En cuanto me lo confirmaron, sentí una mezcla de alegría, orgullo y también responsabilidad. Es un momento que nunca voy a olvidar”, cuenta.

Para una amazona de su edad, la experiencia ya es en sí un premio, pero también una responsabilidad que Carmen asume con madurez. Es consciente de lo que representa vestir los colores nacionales, y eso se traduce en un gran compromiso con este deporte.

Antes de la cita europea, Carmen se ha centrado en cuidar todos los detalles junto a su querida compañera: "Kiana de la Chapelle". "Estamos entrenando con mucha concentración, pero también cuidando mucho los detalles. Con Kiana hago mucho trabajo de base, salimos a pasear, hacemos sesiones más suaves para que llegue fresca, y también revisamos cada ejercicio clave. Intento que esté tranquila y contenta, porque cuando ella está a gusto, lo da todo".

"Kiana es muy especial. Tiene muchísimo corazón, es noble, sensible, y siempre quiere dar lo mejor. Tenemos una conexión muy fuerte. Es una yegua con mucha clase, pero también muy trabajadora, y eso marca la diferencia”, explica con orgullo.

Carmen y Kiana no se entienden, se sienten. Lo que construyen juntas se deja ver en pista: “Nuestro punto fuerte es la compenetración. Nos conocemos muy bien y eso se nota cuando salimos a pista. Kiana confía en mí y yo en ella. Trabajamos como una sola, y eso nos da seguridad y fluidez en los ejercicios”. Ese vínculo, construido con horas de dedicación y mimo, es lo que ahora las lleva a un campeonato continental.

A pesar de su juventud, Carmen no es ajena a lo que implica saltar en este tipo de campeonatos. “El mayor reto ha sido aprender a gestionar la presión en los grandes concursos. Pero también ha sido lo que más me ha hecho crecer como amazona", afirma.

Su mayor orgullo dice que es: "Sin duda, llegar hasta aquí con Kiana, formando un binomio sólido con ella y ahora representar a España. Es el resultado de mucho trabajo y pasión".

Aunque el Campeonato de Europa es un objetivo en sí mismo y los resultados también son importantes, Carmen tiene claro que, además, quiere aprovechar la experiencia: “Quiero disfrutarla al máximo, aprender de cada momento, de cada compañero, y vivirla con ilusión. Competir a este nivel es una gran oportunidad, pero también una escuela. Me encantaría volver más fuerte y con muchas lecciones para el futuro".

No le faltan referentes en el mundo del caballo, y su mayor inspiración está día a día con ella: "Mi entrenador, Samuel Oliva. Me ha enseñado muchísimo, no solo a nivel técnico, sino también en cómo afrontar cada situación con cabeza y corazón. Es un gran ejemplo para mí".

Y junto a Samuel, su entorno familiar y deportivo ha sido también importante: “Me apoyan en todo. Mi familia siempre está a mi lado, animándome en los buenos y malos momentos. Samuel y todo el equipo me dan confianza y me ayudan a mantener la calma. Gracias a ellos, me siento fuerte y preparada".

Este será su primer Europeo, pero Carmen ya piensa a largo plazo con mucha ambición: "Me encantaría seguir creciendo y poder competir algún día en un campeonato sénior, quizás incluso en unos Juegos. Pero lo más importante para mí es continuar disfrutando del camino con mis caballos y seguir aprendiendo cada día".

Cuando le preguntamos qué le diría a su yo del pasado, a aquella niña que empezaba a montar, responde sin dudar: "Le diría que confíe en sí misma, que no tenga miedo a equivocarse, y que todo esfuerzo tiene su recompensa. Que disfrute cada momento en la cuadra, cada entrenamiento, porque todo eso la va a llevar muy lejos".