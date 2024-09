Carolina Marín responde a la dedicatoria de Teresa Perales

Teresa Perales sumó su metal número 28 igualando así a Michael Phelps. Además, puso el broche de oro con una dedicatoria especial a Carolina Marín. Y es que, la jugadora de bádminton se lesionó en París en semifinales y no pudo disputar la final de los Juegos Olímpicos. La onubense no dudó en agradecer el gesto de la 'Sirena del Ebro'. "Si eres grande como deportista, como persona tienes un corazón que no te cabe en el pecho", dijo.

"Gracias por acordarte de mí en un momento tan especial para ti", aseguró Perales. Esta frase terminó con un emotivo. "Me hiciste llorar". Todo esto llegó después de que Perales dijese lo siguiente. "Pues mira, tengo mucha gente a quien dedicárselo, pero, con permiso de mi familia que son quienes más se merecen y todo mi equipo técnico, y de todos mis amigos, hoy se lo voy a dedicar a Carolina Marín, que me habría encantado verla subir al podio y ganar el oro", aseguró. "No hay palabras suficientes para ti", remarcó, detallando que "cuando todo parecía más complicado ahí estás para superarte una vez más". "Eres una leyenda de nuestro país amiga", concluyó.

Los elogios hacia Perales no solo se quedaron ahí. Un mítico como Julio Salinas la dedicó un artículo que se hizo viral en cuestión de minutos. "Teresa Perales hizo historia en los Juegos Paralímpicos de París 2024. La nadadora de 48 años logró el bronce en los 50 espalda S2 y cumplió su gran reto: igualar las 28 medallas de un héroe olímpico como el mitico nadador estadounidense Michael Phelps. La zaragozana lo hizo con épica, con problemas en un hombro, y ya van siete Paralímpicos, desde Sidney 2000, con éxitos. Es la referente del deporte paralímpico español y sirvan estas líneas para homenajear al resto de medallistas españoles y participantes en París", escribió.