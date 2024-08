La reacción del cantaor Arcángel tras ver a Carolina Marín en su concierto: imposible no emocionarse

España vivió el pasado 4 de agosto en los Juegos Olímpicos la peor de sus pesadillas. Carolina Marín estaba pasando por encima de la china He Bingjiao en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París (21-14 y 10-4) cuando hizo un mal gesto y se fue al suelo. Otra vez los fantasmas y una retirada dolorosísima dos puntos después.

Lo intentó, pero su rodilla acabó con su sueño en París. Volvió a la pista ovacionada por el público -tras marcharse al banquillo para colocarse una rodillera- pero no pudo ser y se vio obligada a abandonar entre lágrimas. A partir de ese instante el dolor de Carolina Marín fue el de todos, incluido para su rival, la china He Bing Jiao que no pudo contener las lágrimas ante la mala suerte de la española y que después subiría al podio con un pin de España ganándose el corazón de todo un país.

Pero este gesto no ha sido el único, los mensajes de apoyo y los homenajes a la deportista se han sucedido desde entonces hasta el punto de llegar a afirmar que ya tenía un premio mucho mayor que subir a lo alto del podio en París. "Entre todos me estáis dando la medalla más grande de mi vida en forma de cariño y apoyo", afirmó.

"A tus pies"

Un cariño y admiración que también ha quedado patente en el regreso del cantaor Arcángel a su tierra, Huelva. El artista, referente internacional del flamenco, presentó el pasado fin de semana su trabajo "Hereje" en el Foro Iberoamericano de La Rábida.

En las abarrotadas gradas se encontraba una persona especial para Arcángel y así lo demostró. Se trata de Carolina Marín, que se encuentra junto a su familia en Huelva recuperándose de la grave lesión de rodilla y que no dudó en acudir en silla de ruedas al concierto, tal y como recogen los medios onubenses.

«Huelva, gracias por regalarme una de las noches más bonitas de esta gira. Volví a casa, aunque en realidad nunca me fui. Qué bonito ha sido recibir vuestro cariño, sentirme arropado de los míos y tener delante a la deportista más grande de nuestra tierra: Carolina Marin. A tus pies siempre; si eres enorme como profesional, más aún como persona. Gracias amiga», afirmó el cantaor.